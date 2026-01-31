Hakan Fidan Bilal Erdoğan’ın vakfına övgü yağdırdı! 'Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın İstanbul'daki 'İhtisas Akademi 2026 Lansman Programı'na katıldı. Fidan katıldığı etkinlikte vakfın faaliyetlerine övgü dolu sözler kullandı.

TÜGVA'nın 'Hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir yapılanma haline geldiğini' öne süren Fidan, "Bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Türkiye çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olması bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye" dedi.

"ALLAH TÜGVA GİBİ KURULUŞLARIN SAYISINI ARTIRSIN"

"Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin" diyen Fidan, "Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizlerin yaşına geldiği zaman da geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindiriyor" açıklamasında bulundu.