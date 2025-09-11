Habertürk'e operasyon iktidar içindeki bilek güreşi mi?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg dahil toplam 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Şirketlerde aramaların sürdüğü bildirildi.

Halk TV’de Ekrem Açıkel’in sunduğu Yeni Bir Sabah programına bağlanan Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, operasyonun arka planını değerlendirdi. Hacaloğlu, bu gelişmenin yargı kulislerinde uzun süredir konuşulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir süredir yargı kulislerinde bu operasyonun olabileceği dillendirilmeye başlanmıştı. Tabii bunun nasıl yapılacağı, kimin yapacağı tartışılıyordu.”

Son dönemde Ankara'daki avukat operasyonlarını hatırlatan Hacaloğlu, iktidar içindeki güç çekişmelerine dikkat çekti:

“Ankara'daki iki avukat operasyonu, bunların hem MHP ile hem AKP ile ilişkisi vardı. Rezzan Epözdemir gözaltına alındı. Epözdemir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki bazı üst düzey savcılarla ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki bazı danışmanlarla ilişkileri olduğu söyleniyordu.”

Bu olayların “iktidar içinde bir kavganın tetiklendiğini” gösterdiğini savunan Hacaloğlu, bugünkü operasyonun da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:

"Çünkü orada birtakım iddialar, birileri diğerlerini suçluyordu vesaire. Bunları gördük. Şimdi bunu bence bu, bugünkü operasyonu da bu kapsamda değerlendirmek lazım. İktidar içinde bir bilek güreşi devam ediyor."



Soruşturmanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Hacaloğlu şöyle konuştu:

“Küçükçekmece Başsavcılığı bu operasyonu ya da bu soruşturmayı yürütüyor. Akıllara şu soru geliyor: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı neden yapmadı? Acaba bu soruşturmayla ilgili bir takım tereddütler var mıydı? Yok muydu? Neden İstanbul Başsavcılığı bu operasyonu yapmadı, gerçekleştirmedi?"

"AKP'DE GÜÇ DENGESİ KURULMAYA ÇALIŞILIYORDU"

Hacaloğlu, son dönemde Habertürk içersindeki gelişmeleri de şöyle anlattı:

"Ama açık söylemek gerekirse tabii Habertürk son dönemde, çizgisini biraz daha iktidara yakınlaştırmıştı. Özellikle Ciner Grubunun kanalı satışından sonra orada farklı atamalar yapıldı, görevden almalar gerçekleşti. Bir takım yeni isimler görevlere getirildi. Habertürk içinde şu da var. Yani AKP içindeki güç dengesi bir miktar Habertürk içinde de kurulmaya çalışılıyordu. Yani iktidar blokunda AKP'de, MHP'de, , öne çıkan aktörlerin birtakım il düşümlerinin orada bazı pozisyonlara geldiğini, "

Operasyonun sonuçlarına dair çarpıcı bir değerlendirme yapan Hacaloğlu, TMSF’nin medya üzerindeki etkisini hakkında şöyle konuştu: