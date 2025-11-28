Günde 22 ilaç kullanan Muhittin Böcek'ten 'Bu satırları duyun' çağrısı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz gün acil olarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs pandemisinde aylarca komada kalan Böcek, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Böcek'in günlük 21 ilaç kullandığı öğrenildi. Son hastaneye kaldırılışının ardından Böcek'in günlük ilaç sayısının 22'ye çıktığı aktarıldı.

Böcek, durumu için insani bir çağrıda bulundu. X hesabından el yazısı notu ile paylaşım yapan Böcek, geç kalınmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Böcek, "geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı" olmak istemediğini vurguladı. Böcek, "insanlığın ve vicdanın" sesi olarak çağrısının duyulmasını talep etti.

Böcek, şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum.

Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. 6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum.

Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda.

Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum.

Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim.

Sevgiyle, Adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."