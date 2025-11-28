Günde 22 ilaç kullanan Muhittin Böcek'ten 'Bu satırları duyun' çağrısı!

Günde 22 ilaç kullanan Muhittin Böcek'ten 'Bu satırları duyun' çağrısı!
Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cezaevinde 145 gündür tutuklu olan Böcek’in kullandığı ilaç sayısı 12’den 22’ye çıktı. El yazısıyla yaptığı çağrıda “geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemediğini” belirterek vicdan ve insanlık adına destek istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz gün acil olarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs pandemisinde aylarca komada kalan Böcek, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

GÜNLÜK İLAÇ SAYISI 22'YE ÇIKTI

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Böcek'in günlük 21 ilaç kullandığı öğrenildi. Son hastaneye kaldırılışının ardından Böcek'in günlük ilaç sayısının 22'ye çıktığı aktarıldı.

Böcek, durumu için insani bir çağrıda bulundu. X hesabından el yazısı notu ile paylaşım yapan Böcek, geç kalınmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

İNSANLIK ÇAĞRISI

Böcek, "geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı" olmak istemediğini vurguladı. Böcek, "insanlığın ve vicdanın" sesi olarak çağrısının duyulmasını talep etti.

screenshot-2025-11-28-at-16-08-58-1-xte-muhittin-bocek-kiymetli-hemsehrilerim-sizleri-sevgi-ve-hasretle-selamliyorum-dort-duvar-arasinda-145-gundur-sessizce-yuruttugum-onurlu-mucadelemin-sesini-duyurmak-icin-yaziyorum-6.png

Böcek, şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim,
Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum.
Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. 6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum.

Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda.

Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum.

Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim.

Sevgiyle, Adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Siyaset
Bir ile daha hızlı tren geliyor!
Bir ile daha hızlı tren geliyor!
Atatürk'ü örnek gösterdi iktidara yüklendi: Yeniden Refah'tan Papa tepkisi
Atatürk'ü örnek gösterdi iktidara yüklendi: Yeniden Refah'tan Papa tepkisi
Didem Özel'den Selvi Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Didem Özel'den Selvi Kılıçdaroğlu'na ziyaret