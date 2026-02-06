Fransız Meclisi'nde İmamoğlu gündem oldu!

Fransız Milletvekili Pierre Cazeneuve, Türkiye’deki demokratik tartışmalarla ilgili hazırlanan karar tasarısını Meclis’te oylamaya sundu. Cazeneuve, siyasi baskının sıradan bir uygulama hâline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, demokrasinin diplomatik pazarlıkların bir parçası olmadığını belirtti.

Fransız Ulusal Meclisi’nde yaptığı konuşmada Cazeneuve, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir karar tasarısı sunduğunu açıkladı.

Tarihin, demokratik gerilemelerin artık tepki ve öfke yaratmadığı anda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğunu öğrettiğini hatırlatan milletvekili, uluslararası kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

19 Mart 2025'te tutuklanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli siyasi rakiplerinden biri @ekrem_imamoglu 2352 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Meclis, onun serbest bırakılmasını talep eden önergemizi…



SİYASİ BASKIYA KARŞI NET TUTUM

Cazeneuve, karar tasarısının bir provokasyon veya kopuş amacı taşımadığını, aksine özgür iradeyle üstlenilen taahhütlere sadakat ve siyasi bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Siyasi baskının normalleşmesine karşı olduklarını belirten Pierre Cazeneuve, "Demokrasinin ve hukuk devletinin diplomatik pazarlıkların bir değişkeni olmadığını hatırlatıyoruz" dedi.

DEMOKRASİ VURGUSU

Hazırlanan metnin aynı zamanda bir umut mesajı taşıdığını söyleyen Cazeneuve, mesajın özellikle seçilmiş temsilciler, gazeteciler, öğrenciler ve Türk vatandaşlarına hitap ettiğini belirtti. Özgürlükleri uğruna demokrasiyi savunmaya devam edenlerin yanında olduklarını vurgulayan Pierre Cazeneuve, "Bugün hiçbir şey söylememek, razı olmak demektir. Bu metni oylamak, kayıtsızlığı reddetmektir" dedi.

Cazeneuve, Meclis'te yaptığı konuşmayı sosyal medyada hesabından da paylaştı. Paylaşımda, "19 Mart 2025’te tutuklanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli siyasi rakiplerinden biri. 2352 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Meclis, onun serbest bırakılmasını talep eden önergemizi oybirliği ile kabul etti. Fransa, demokrasi için mücadele edenleri her zaman destekleyecektir" ifadelerine yer verdi.