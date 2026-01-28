Erbakan'dan Konya'daki transfer depremine ilk tepki "Omurgalı duruş sergileyemediler"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. İki genel başkan basın toplantısından sonra soruları aldı.

Fatih Erbakan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Konya’da kazandıkları 6 ilçe belediyesinin tamamının AKP’ye geçmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Erbakan, seçimlerde Konya’da önemli bir başarı sağladıklarını söyledi:

“Konya'da Yeniden Refah Partisi olarak çok ciddi bir başarı yerel seçimlerde elde edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 24'e varan bir oy oranı.”

Erbakan, bu sonucun AKP’de rahatsızlık yarattığını ve bu nedenle seçim sonrası YRP’ye karşı adımlar atıldığını savundu:

“Bununla beraber 6 ilçe belediyesinin Yeniden Refah Partimiz tarafından kazanılması ve bunun sonucunda da AK Parti'nin kendi kalesi olarak gördüğü, çok güvendiği Konya'da çok ciddi bir değişimin yaşandığı ortaya çıktı.”

"CUMHURBAŞKANI'NIN SİLKELEYELİM SÖZLERİ DOĞRULTUSUNDA"

Erbakan, belediye başkanlarının istifasına giden süreci şu sözlerle eleştirdi:

“Bunun üzerine seçimden sonra adeta Yeniden Refah Partisi'nden bir intikam alma güdüsüyle, duygusuyla ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunları silkeleyelim sözleri doğrultusunda çalışma yapıldı.”

"ŞANTAJ YAPILDI OMURGALI DURUŞ SERGİLEYEMEDİLER"

Başkanların baskı altında kaldığını söyleyen Erbakan, iktidarın baskısına işaret etti:

“Burada ciddi bir siyasi şantajla belediye başkanları karşı karşıya kaldılar. Bu baskılar dolayısıyla veya birtakım sağlanacak kolaylıklar ve menfaatler dolayısıyla da maalesef omurgalı bir duruş sergileyemediler. Milletin iradesine sahip çıkamadılar.”

Erbakan, benzer geçişlerin diğer partilerde de yaşandığını belirtti:

“Ancak bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil diğer siyasi partilerde de olan bir olay. İktidarın gücü ve baskısı, siyasi şantajı dolayısıyla bugün diğer siyasi partilerden de CHP'den de belediye başkanlarının, iktidar kanadına, milletvekillerinin geçtiğini AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz.”

AKP'ye geçen belediye başkanları Erdoğan'ın elini öpme yarışına girdi

Partisinin üye sayısında büyük artış olduğunu vurgulayan Erbakan, şu ifadeleri kullandı: