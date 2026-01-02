DEM Parti'den Öcalan mitingi açıklaması: Asıl amacına ulaştı

DEM Parti’nin öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 4 Ocak’ta Terör örgütü PKK'nin elebaşı 'Abdullah Öcalan’a özgürlük' talebiyle düzenlenmesi planlanan miting, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

DEM Parti'den Öcalan için miting kararı

"PLANLANAN MİTİNG ASIL AMACINA BİR YÖNÜ İLE ULAŞMIŞTIR"

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Yapılan basın açıklamasında, “4 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "Umut ve Özgürlük" mitingi, son yılların en şiddetli kış koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mitingimizin hazırlık süreci, Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebinin toplumun tüm kesimlerinde güçlü bir şekilde yankı bulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bakımdan, planlanan miting asıl amacına bir yönü ile ulaşmıştır. Gece gündüz demeden emek veren halkımıza ve bileşen yapılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.