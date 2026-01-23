DEM Parti'den Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te tutuklanan ve “örgüt üyeliği” ile suçlanan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı davada bugün Silivri’de dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Savcılığın “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istediği Ahmet Özer hakkında, 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı verildi.

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ: BUNA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki gösterdi.

Verilen cezanın "kent uzlaşısı" kapsamında verildiğine dikkat çeken Doğan, "Şimdi kent uzlaşısı bir suç değildir demekten, kent uzlaşısı son derece doğal, her siyasi partinin kullanabileceği bir haktır demekten biz yorulmadık. Bunu hep söyleyeceğiz, tekrar edeceğiz. Kime yönelirse yönelsin bu cezalar, yasaklar, antidemokratik uygulamalar; bunun karşısında duracağız ve buna karşı mücadele edeceğiz. Ancak tüm Türkiye için bir haksızlık bu ve bu haksızlığı sürdürmekten vazgeçin diyoruz. Bu çağrıyı yineliyoruz" dedi.

"YASAKLARLA DEĞİL CESARETLE YOL ALMAK GEREKİR"

Doğan, konuşmasının devamında "bitti" denilen yeni çözüm sürecine de göndermede bulunarak şunları söyledi:

"Çünkü böyle yasaklarla; sözü, meydanı, alanı, iradeyi kuşatarak ya da yok sayarak, görmezden gelerek bu sorunların çözülmediğini çokça birlikte tecrübe ettik ve kaybettik. O yüzden korkmamak gerekir. Yasaklarla değil cesaretle yol almak gerekir. Meydanları kapatmamak gerekir. Diyalog yolunu açmak gerekir. Barış istiyorsanız bu seslere kulak vermeniz gerekir, barışın yolunu açmanız gerekir."