Cumhur Ortağı Destici'den İran uyarısı: Türkiye’ye yöneltilecek tehdidin provasıdır

Yayınlanma:
Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Lideri Mustafa Desitici, İran'da bir süredir devam eden olaylara ilişkin açıklama yaptı. İran'a yönelik baskının Türkiye'ye yöneltilecek tehdidin provası olduğunu belirten Destici, "İran sorunu taraf tutma değil, kendi irademizi koruma meselesidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'da devam eden protestolar üzerinden Türkiye'ye uyarılarda bulundu.

Destici, "İran sorunu taraf tutma değil, kendi irademizi koruma meselesidir" dedi.

DESTİCİ'DEN İRAN AÇIKLAMASI

İran'da ekonomik sıkıntıların derinleşmesinin ardından molla rejimine yönelik tepkiler sürüyor. Haftalardır devam eden olaylarda 400'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesiyle ABD'nin de İran'a yönelik tehditleri ayyuka çıkmış durumda.

Söz konusu olaylara dair açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, İran'ın ardından hedefin Türkiye olacağından bahsetti.

"HEDEF BAĞIMSIZ HAREKET EDEN DEVLETLERİ ZAYIFLATMAKTIR"

"İran’da yaşananlar bir “iç mesele” değil; emperyalizmin bölgeyi yeniden dizayn etme ve İsrail’i rahata kavuşturma hamlesidir" diyen Destici, "ABD ve müttefikleri, zayıflayan gücünü korumak için Ortadoğu’yu yeniden ateşe atıyor. Türkiye’nin güneyinden Kafkasya’ya, Basra’dan Doğu Akdeniz’e uzanan kuşatma tesadüf değildir. Hedef, bağımsız hareket eden devletleri zayıflatmak ve bölgeyi yeniden paylaşmaktır" ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-0e010de59b5e82e21ecb27592d8fa29f.jpg
Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Desitici şunlara yer verdi:

  • "Türkiye eski Türkiye değildir. Komşularımızda çıkarılan her yangının dumanı bize ulaşır. İran’a yönelik baskı, yarın Türkiye’ye yöneltilecek tehdidin provasıdır. Bu yüzden Türkiye’nin İran meselesine bakışı, günübirlik tepkilerle ya da dışarıdan dayatılan ezberlerle şekillenemez. Burada asıl mesele, kimin haklı olduğu değil; hangi devletlerin kendi kararlarını alma iradesini koruyabildiğidir.
  • İran bugün bu iradenin sınandığı cephede duruyor. Unutmayalım: Emperyalist ülkelerle “denge” adına kurulan her temas, gerçekte olan bitene razı olmayı meşrulaştırır. Bu tür politikalar kısa vadede konfor sağlasa da uzun vadede ülkeyi bağımsızlığından, iradesinden ve manevra kabiliyetinden mahrum bırakan en tehlikeli teslimiyet biçimidir."

İran'dan ABD'ye 'görüşelim' telefonuİran'dan ABD'ye 'görüşelim' telefonu

"İRAN SORUNU TARAF TUTMA DEĞİL, KENDİ İRADEMİZİ KORUMA MESELESİDİR"

"Türkiye’nin görevi açıktır" diyen Destici, şu çağrıyı yaptı:

"Milli egemenliği savunmak, komşuların toprak bütünlüğünü güvence altına alma iradelerini desteklemek ve emperyalist zorbalığa boyun eğmemektir. İran sorunu taraf tutma değil, kendi irademizi koruma meselesidir."

destici.jpg
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin X paylaşımı (13 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

