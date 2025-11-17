CHP'li Veli Ağbaba: Öcalan ile görüşüp İmamoğlu'na savaş açıyorsunuz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar üzerinden AKP'ye tepki gösterdi.

"Bir taraftan huzur gelsin, barış gelsin, "Terörsüz Türkiye" diyorsunuz. PKK'yla barış yapıyorsunuz. Öcalan'la görüşüyorsunuz" diyen Ağbaba, "Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na savaş açıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜP İMAMOĞLU'NA SAVAŞ AÇIYORSUNUZ"

AKP'li Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Topkantıda konuşan CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, 19 Mart sonrası kayyum uygulamalarını, CHP'li belediye başkanları ve bürokratlara yapılan gözaltı görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesini ve muhalefete yönelik operasyonları sert sözlerle eleştirdi.

Ahmet Türk'ün beraatine rağmen görevine iade edilmemesini hatırlatan Ağbaba, 19 Mart sürecini "CHP'li belediyelere yönelik bir intikam operasyonu" olarak nitelendirerek, "Bir taraftan huzur gelsin, barış gelsin, "Terörsüz Türkiye" diyorsunuz. PKK'yla barış yapıyorsunuz. Öcalan'la görüşüyorsunuz. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na savaş açıyorsunuz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı'nın yanıtlayamadığı Hakan Tosun sorusu!

"BU GÖRÜNTÜLER BU MEMLEKETE YAKIŞIYOR MU?"

CHP'li belediye başkanları ve bürokratların gözaltı görüntülerinin yargı süreci tamamlanmadan servis edilmesini "vicdansızlık" olarak nitelendiren Ağbaba, "Bu görüntüler ne size faydası var ne memlekete. Bakın, bir yakınınızın, bir akrabanızın ya da aynı siyasetten olduğunuz birinin burada olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu görüntüler bu memlekete yakışıyor mu? Bu gerçekten büyük bir ayıp" dedi.

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yönelik sabah baskınlarını hukuksuz bulduğunu söyledi.

19 Mart sürecinde polislerin gençlere müdahalesini ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması sırasında milletvekillerinin dahi gazla müdahaleye maruz kaldığını hatırlatan CHP Malatya Milletvekili şöyle konuştu:

"Ya milletvekillerine gaz sıkılır mı arkadaşlar? Bir de arkadaşlar, 19 Mart'tan sonra şu öğrencilerin geldiği duruma bakın. Bu çocuklara yazık değil mi? Bu çocukların size onur duyarak bakması mümkün mü? Şuraya bakın, sanki ellerinde silah var, düşman kovalıyorsunuz. Sanki düşman kovalıyorsunuz. Burada bir şiddet yok, bir şey yok. Ya üniversite öğrencileri yürüyor arkadaş! Yapamazsınız, yapmamalısınız."

Ağbaba ayrıca, gençlerin uyuşturucu riski karşısında endişe duyduğunu ve devletin bu konuda etkin önlemler alması gerektiğini söyledi.