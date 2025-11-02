CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Beyin göçü' yorumu: Umut verecek bir Türkiye’ye ihtiyacımız var

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İrlanda'nın Dublin kentinde, Türkiye'ye dönüşü sırasında bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Türkiye'den Avrupa ülkelerine gerçekleşen beyin göçüne dikkat çekti.

"UMUT VERECEK BİR TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR"

"Türkiye’de onlara iyi bir gelecek sunamadık, onlar da umutlarını yitirip başka ülkelere gidiyorlar" ifadelerini kullanan Tanrıkulu, "Bu yüzden yeniden umut verecek bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Barışa, demokrasiye, adalete ve refaha dayalı bir iktidara ihtiyaç var" dedi.

Sezgin Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"İrlanda'nın Dublin kentindeydim; şimdi Türkiye’ye dönüyorum. Buradaki bir çalışma için gerçekleştirdiğimiz ziyaretimize dair görüşlerimi ayrıca yazacağım ama beni son derece üzen bir tabloyu Dublin'den ayrılmadan paylaşmak istedim.

Burada gençlerimizle tanıştım; hepsi üniversite mezunu, iyi eğitim almış insanlar ama umutsuz oldukları için Türkiye’den buraya gelmişler. Burada son derece zor şartlarda, kendi meslekleriyle ya da gelecek planlarıyla ilgisi olmayan işlerde çalışıyorlar. Önce oturma izni, ardından vatandaşlık almayı planlıyorlar. Bunun için buradalar.

Türkiye’de onlara iyi bir gelecek sunamadık, onlar da umutlarını yitirip başka ülkelere gidiyorlar.

Geleceklerini Türkiye’de değil, dünyanın başka yerlerinde arıyorlar. Oysa hepsi son derece donanımlı, iyi yetişmiş insanlar ve biz onları kaybetmenin eşiğindeyiz.

Bu yüzden yeniden umut verecek bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Barışa, demokrasiye, adalete ve refaha dayalı bir iktidara ihtiyaç var."