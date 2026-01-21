CHP'li Gürer: İktidar zam yapmasını biliyor ama sokaktaki insanı düşünmüyor

CHP'nin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı basın toplantısında çiftçinin dertlerini dile getirdi.

Mazota gelen 1 TL'lik zam ile çiftçinin fazladan 3,5 lira giderinin olduğunu belirten Gürer, "İktidar, zam yapmasını biliyor, vergi almasını biliyor ama sokaktaki insanın ürüne nasıl erişeceğini öngören bir çalışma yapmıyor" şeklinde konuştu.

"TARLADAN SOFRAYA GELEN ZAMLAR HER YERE YANSIYACAK"

Mazota gelen son zam ve art arda yapılan fiyat artışlarının tarım, taşımacılık ve gıda başta olmak üzere tüm alanlara yansımasını dile getiren Gürer, "1 liralık zam ile yılbaşından bu yana mazota gelen zam litrede 3,5 lirayı bulmuş durumda. Bu zam demek, tarımdan taşımacılığa, sanayiden gıdaya tüm ürünleri doğrudan etkiliyor" dedi.

Mazot artışının doğrudan üretim maliyetlerine yansıdığını ifade eden Gürer, "Çiftçi tarlasına traktörünü soktuğunda yılbaşından bu yana litrede 3,5 lira daha fazla gideri oldu. Nakliyeci kontağı açtığında onda da benzer durum oluştu. Bu durumda tarladan sofraya gelen zamlar her yere yansıyacak" diye konuştu.

"HER ŞEY UCUZLAYACAK DERKEN ZAM ÜSTÜNE ZAM GELİYOR"

Gürer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başladığı tarihten bu yana akaryakıttaki artış oranlarına da değinerek şunları söyledi:

"Mazotta yüzde 790’lık, benzinde de yüzde 683’lük Cumhurbaşkanlığı sistemi başladığından bu yana fiyat artışı gerçekleşmiş bulunuyor. Hani Cumhurbaşkanlığı sistemiyle her şey ucuzlayacak, yurttaşın geliri artacak, sorunlar daralacak derken zam üstüne zam geliyor. Benzin 7,5 kat artmış. Motorin 9 kat artmış."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Artan mazot fiyatlarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını vurgulayan Gürer, "Artık tarlaya traktörünü süren çiftçi, mazottan başlayarak gübre, tohum, ilaç, su gideri, elektrik gideri, işçilik, tarla kirası derken nasıl üretim yapacağını düşünür hale gelmiş bulunuyor" diye konuştu.

"ZAMLARLA DAHA DESTEK ÇİFTÇİYE VERİLMEDEN ELİNDEN ALINDI"

Mazot ve gübre desteklerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürer, "2025 yılında mazot için 20 milyar destek ayrılmıştı. Ülkemizde 3,5–4 milyar litre mazot kullanılıyordu. 70 milyar civarında ÖTV ve KDV alınıyordu. Çiftçi de diyordu ki, 'Bize mazot desteği vermeyin. Onun yerine ÖTV’yi ve KDV’yi kaldırın'. Siyasi iktidar öyle yapmadı" dedi.

Desteklerin katsayı düzenlemesiyle verildiğini belirten Gürer, "Katsayıda 2025 yılında 244 çarpanı, 2026’da 310’a çıkardı. Ama bu gelen zamlarla yine daha destek çiftçiye verilmeden elinden alındı" ifadelerini kullandı.

Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine dikkati çeken Gürer, "Normalde Tarım Kanunu’nun 21'inci maddesine göre 772 milyar liranın çiftçiye yüzde 1 destek olarak verilmesi gerekiyordu" diyerek şöyle konuştu:

"Ayrılan bütçe 168 milyar lira. Ama bu gene zam artışları da dikkate alındığında çiftçi daha bu konuda desteğe erişmeden, cebine o para girmeden geri alınıyor."

Mazota gelen zamların iğneden ipliğe her alanda fiyat artışına yol açacağını vurgulayan Gürer, son olarak "Bu süreci yönetmesi gereken siyasi iktidar zam yapmasını biliyor, vergi almasını biliyor ama sokaktaki insanın ürüne nasıl erişeceğini öngören bir çalışma yapmıyor" ifadesini kullandı.