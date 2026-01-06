CHP'li Emir'den 'nihai rapor' yorumu: Gecikmemesinde fayda var

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında hazırlanacak nihai rapor için yeni yılda ilk kez bir araya geldi.

TBMM'de gerçekleştirilen toplantı öncesinde komisyon üyelerinden CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, nihai rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Feti Yıldız süreç raporunun biteceği tarihi açıkladı: İnfaz kanunu için de mesajı verdi

MURAT EMİR SÜREÇ RAPORUNUN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecilerin sorularını yantılayan Emir, "Zamanlama konusu önemli, partiler arasında bir sorun çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmek konusunda samimi davranıyor" dedi.

Muhabirin "Bir önceki toplantıda bir başlık çıkarabildiniz mi" şeklindeki sorusuna ilişkin ise CHP'li Murat Emir, "O ayrıntılara girmeyelim, sonunda zaten göreceksiniz" şeklinde yanıt verdi. Nihai raporun bu ay içinde bitip bitmeyeceği yönündeki değerlendirme için ise "Çokta gecikmemesinde yarar var ama biz yapıcı katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.