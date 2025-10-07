CHP'li Emir'den eski AKP'li Kocabıyık'ın tutuklanmasına tepki

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'nin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Emir, "Büyük bir hukuk katliamı yapıldı. Bu soruşturmayı İstanbul başlatıyor. Neden çünkü Külliye'nin savcısı orada. Ankara'daki milletvekilini İstanbul'daki savcı soruşturuyor. Amaç konuşanı cezaevine koymak. Sizden biri olunca bile bunu yapıyorsunuz" dedi.

Cumhuriyet gazetesine verdiği son röportaj ve sosyal medya platformu X'te yer alan son iki paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında sabah 10.00 civarında Ankara’daki evinden gözaltına alınan AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Emniyet ifadesinin ardından Ankara Adliyesi’ne talimatla ifadesi alınması için sevk edildi.

Son Dakika | Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandıSon Dakika | Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Kocabıyık, çıkarıldığı hakimlikçe, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

"SİZDEN BİRİ OLUNCA BİLE BUNU YAPIYORSUNUZ"

Kocabıyık'ın tutuklanmasına TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Bu konu belki de sabaha kadar konuşmamız gereken bir konu. Bir eski AKP milletvekili, bir siyasetçi bugün tutuklandı. Suçu ne; hiçbir suçu yok. Size meydan okuyorum içinizde birçok hukukçu var. Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyası ortada. Bir tane tehdit, bir tane hakaret bulursanız gelin konuşalım ama olmadığını siz de biliyorsunuz. Amaç susturmak, korkutmak. Büyük bir hukuk katliamı yapıldı. Bu soruşturmayı İstanbul başlatıyor. Neden çünkü Külliye'nin savcısı orada. Ankara'daki milletvekilini İstanbul'daki savcı soruşturuyor. Buradaki savcı tutuklamadan önce milletvekilinin ifadesini almadı. 'Gerek yok' dedi. Amaç konuşanı cezaevine koymak. Sizden biri olunca bile bunu yapıyorsunuz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Siyaset
YPG silah bırakır mı?
YPG silah bırakır mı?
Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından AİHM kararına itiraza tepki
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından AİHM kararına itiraza tepki