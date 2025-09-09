CHP'li Bakan'dan AKP'li İnan'a "Utanmaz" çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Zafer Yürüyüşü'yle ilgili “Sabah Basmane’den başlayıp o şanlı Kurtuluş’un anma yürüyüşünde bir tane CHP’li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki ilk anma ve saygı töreninde de ortada görünmediler. Hükûmet Konağı’na şanlı bayrağımız çekilirken de yine yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül’ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü” şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi

"UTANMAZCA BİR AÇIKLAMA"

Bakan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi şu an iktidarın yargı kuşatması altında. Elindeki yargı gücüyle, kamu gücüyle Cumhuriyet Halk Partisi her yerde mücadele ediyor. Dün 60 milletvekilimiz, hâlihazırda İstanbul'da; iki grup başkanvekilimiz, 5 MYK üyemiz, 5 bin polis tarafından abluka altına alınan İstanbul İl Binası’nı korumak için mücadele ediyordu. Yine örgüt temsilcilerinin toplantısı var ve bugün aynı zamanda partimizin kuruluş yıl dönümü, kuruluş etkinlikleri var. Arkadaşlarımız aynı anda İstanbul’da, Ankara’da; biz de iki kişi olarak buradayız. Ben bulabildiğim ilk uçak olan 10.20 uçağıyla geldim. İki şehidimizin cenazesine iştirak ettim, arkasından buraya geldim. Ednan Aslan da buradaydı. Dolayısıyla 'CHP’li vekiller yok' demek, aslında bunu kim diyorsa, utanmazca bir şeydir.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni bir taraftan yargıyla ablukaya alacaksın, elindeki kamu kolluk güçleriyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne topyekûn bir saldırı başlatacaksın; 8 mahkemeden alamadığın kararı 9. mahkemeden alıp hukuksuz bir kararla İstanbul’a kayyum atayacaksın, 15 Eylül’de de benzer bir karar almak için mücadele edeceksin, tutum belirleyeceksin... Biz tüm bu alanlarda çarpışırken, bizim vatanseverliğimizi, milliyetçiliğimizi sorgulayacaksın. 9 Eylül’de İzmir’de yoklar diyorsun... Bir defa buradayız 9 Eylül’de ve ben Sayın Genel Başkan adına buradayım. Hem şehit cenazesine katıldım, arkasından bu törene katıldım, yürüyüşe yetişemedik. Ama bunu söyleyen şahsın bizimle vatanseverlik, milliyetçilik, ulusal değerler konusunda yarışabileceği bir nokta yok. Neden yok? Bu adamlar daha düne kadar hâlihazırda Abdülhamit’i ki 33 yıl bu ülkeyi istibdatla yönetmiş, meşrutiyeti kaldırmış bir padişah, onun peşinden giden, Osmanlı torununu yücelten, cumhuriyet değerlerini benimsememiş insanlar. Diğer taraftan Vahdettin’i, Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk’unda 'hain' dediği, İngiliz zırhlısına binip kaçan Vahdettin’i savunan insanlar, bugün bize '9 Eylül’de neredeydiniz' diyor. Bunun üzerinden siyaset üretmek; böyle ulusal günlerde birleşmek gerekirken, birleştirici olmak gerekirken, bir arada olmak gerekirken; o sabahki yürüyüşte 'niye yoksunuz' diyerek basın açıklaması yapan arkadaşı kınıyorum. Statlardan Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini kaldırırken sesin çıkmayacak, hastanelerden, devlet dairelerinden 'T.C.' yazıları kaldırılırken sesin çıkmayacak, Andımız kaldırılırken sesin çıkmayacak, ondan sonra ilk defa geldiğin 9 Eylül yürüyüşüne, Cumhuriyet Halk Partilileri biz böyle bir kuşatma altında, böyle bir mücadele yürütürken eleştireceksin. Utanmaz, diyorum, başka bir şey demiyorum bu şahsa. Utanmazca bir açıklama.

"BİRAZ VİCDANI VARSA İADE EDER"

İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e de tepki gösteren Bakan, şöyle konuştu: