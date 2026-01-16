CHP'den istifa eden belediye başkanı 'yabancısı değilim' dedi: AKP'ye katıldı!

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Beldesi’nde görev yapan CHP’li Belediye Başkanı Şenol Öncül, partisinden ayrılarak AKP’ye katıldı.

Öncül’ün AKP üyeliği, AKP Genel Merkezi’nde AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın da katıldığı bir süreçle gerçekleştirildi. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Öncül’ün partiye geçişi resmiyet kazandı.

CHP Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, partisinden istifa etti, AKP'ye katıldı

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde CHP’den Belde Belediye Başkanı seçilen Öncül’ün AKP’ye katılımı, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

T24'ün haberine göre Törende rozetin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı bildirildi.

Öncül, "AK Parti benim yabancı olduğum bir parti değil. Daha önce de bu partinin bir üyesi ve neferiydim" açıklamasında bulundu.

Seçim sonuçlarına göre, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde CHP’den 5, AKP’den ise 4 belediye meclis üyesi Aşdağul Beldesi’nde görev almaya hak kazanmıştı.