CHP Şubat'a mitingle başlıyor! Yeni adres açıklandı

Yayınlanma:
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Şubat ayındaki ilk durağının Çorum olacağı açıklandı.

Mart 2025'ten bu yana her hafta düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 86'ncı adresi Çorum olarak açıklandı.

Şubat ayının ilk mitinginin, saat 14.00'te Abide Kavşağı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

chpnin-yeni-miting-yeri-sisli-oldu-sw24-cover.webp

"MEYDANLAR AKP'NİN KARA DÜZENİNİ YIKACAK"

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ile erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin yeni adresi, CHP'nin sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

  • "Pazar günü sözümüzü köklü medeniyetlerin ev sahibi Çorum’dan yükseltiyoruz. Yalanlarla, iftiralarla, yargı sopasıyla bizi durdurmaya çalışanlara karşı memleketimizin dört bir yanında omuz omuza mücadele ediyoruz."

"Ant olsun ki bu meydanlar, Ak Parti’nin kara düzenini yıkacak!" denilen paylaşımda "Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!" ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

