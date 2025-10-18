CHP Antalya’da 'Kamacı ile devam' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya’da düzenlenen 39. Olağan İl Kongresi’nde mevcut başkan Nail Kamacı seçimi yeniden kazandı. Seçimi kazanan Kamacı 355 oy alırken, diğer aday Buğra Özçelik 258 oy aldı.

Antalya'da CHP, 19 ilçedeki kongrelerini tamamlamasının ardından bugün Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 39. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi.

644 delegenin yeni il başkanını belirlemek için oy kullanacağı kongre için salon sabah saatlerinde dolmaya başladı. Kongreye milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer ilgi gösterirken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise kongreye katılmadı.

KAMACI MAVİ, ÖZÇELİK BEYAZ LİSTEYLE YARIŞTI

Kongre salonunda ise tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafları ve portreleri yer aldı. Kongrede konuşmalar öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek’in gönderdiği mesajlar okundu. Kongrenin divan başkanlığını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat üstlendi. Kongrede mevcut il başkanı Nail Kamacı mavi listeyle, il başkan yardımcısı Buğra Özçelik ise beyaz liste ile yarışa girdi.

SEÇİMİ KAMACI KAZANDI

Saat 17.00’da sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayım işlemiyle birlikte seçimi mevcut il başkanı Nail Kamacı 355 oy ile yeniden kazandı. Kamacı’nın rakibi Özçelik ise 258 oy alırken, Kamacı, Özçelik ile bir araya gelerek sarıldı. Ardından sahneye çıkan ikili delegelere kısa bir konuşma yaptı. Bu sırada Kamacı, rakibi olan Özçelik’in elini havaya kaldırarak partilileri selamladı.

Sahnede konuşan Özçelik, sözünün arkasında olduğunu ve il başkanı nerede görev verirse orada görev yapacağını söyledi. Kamacı ise seçim sürecinde ne Özçelik’in kendi kalbini, ne de kendisinin Özçelik’in kalbini kırdığını ve bütün CHP’lilerin il başkanı olduğunu söyledi.

Yeniden il başkanı seçilen Nail Kamacı’nın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Taner Akpınar, Altan Ayaz, Ali Azak, Nihat Barutçu, Yücel Binici, Alper Cengiz, Mehmet Çınar, Şenay Demiralay, Şahmur Demircan, İbrahim Doğukan Demirkaya, Zühra Doğan, Tahir Erdem, Bülent Erol, Abdullah Gencer, Bayram Gizli, Mehmet Vural Görgülü, Özgür Güngör, Ahmet İlişik, İsmail Karadeli, Didem Karagöz, Ali Kederli, Tufan Kuş, Fevziye Pınar Özdemiraykaç, Süleyman Özer, Mehmet Serdar Özkan, Teyfide Öztürk, Osman Selen, Ramazan Şengün, Burak Tuncal, Hüseyin Avni Ünal, Murat Yalçın, İsmail Yılmaz

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

