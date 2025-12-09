Ceylanpınar'da iki polisin şehit olduğu olayda kritik delil! Parmak izi meslektaşlarının çıktı...

Yayınlanma:
2013-2015'teki Çözüm Süreci'ni bitiren olaylar arasında gösterilen iki polis memurunun şehit olması ile ilgili olayda kritik bir delil Yargıtay aşamasında dosyaya girdi. Olay yerinde olmadığı iddia edilen polisin parmak izi dosyada.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Temmuz 2015'te polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar şehit edildi. Polis memurları evlerinde başlarından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Dönemin AKP iktidarı, Çözüm Süreci'ni bitiren temel olaylardan biri olarak iki polisin şehit edilmesini göstermişti.

Olayla ilgili haklarında delil olmadığı iddia edilen 7 kişi de aylarca tutuklu kalmıştı. 7 kişi 2018'de beraat etmişti. Polis memurlarının şehit edilmesi ile ilgili dosya Yargıtay aşamasında.

RAPOR YARGITAY'DA PARMAK İZİ KESİNLEŞTİ

2 Aralık 2025 tarihli uzmanlık raporuna göre, olay yerinde kodlanan "L38" numarası ile kodlanan parmak izi, polis memuru B.K'nin sol serçe parmağı ile eşleşti.

Aynı raporda, 10 farklı parmak izinden beşinin B.K'ye ait olduğu kesinleşti. Şehit edilen polislerin mesai arkadaşı olan ve otopsiye tanık olarak katılan B.K, olay sonrası verdiği ifadede eve hiç gitmediğini söylemişti.

MA'nın haberine göre; B.K'nin yargılama sürecinde tanık olarak dinlenilmesi için yapılan tüm başvurular mahkeme tarafından reddedildi.

Öte yandan Ceylanpınar'da görev yapan 22 polis, davanın devam ettiği süreçte FETÖ'den tutuklanmış ve meslekten ihraç edilmişti. Daha sonra beraat eden 7 genci tutuklayan hâkim de FETÖ'den uzaklaştırılmıştı.

Siyaset
