Çerçioğlu 522 milyonu kaptı! Topuklayan Efe'nin rant planı ortaya çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AKP'ye geçmesinin yankıları sürüyor. Çerçioğlu'nun hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle AKP'ye geçtiği belirtilmişti. Çerçioğlu, AKP'ye katılırken 'imar mafyası' açıklamasında bulunarak Kuşadası'nı işaret etmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Yeniyol Partisi Grup Başkan Vekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ile birlikte TELE 1 canlı yayınında Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu “Anında Manşet” adlı programın konuğu oldu.

Günel, Çerçioğlu’nun öne sürdüğü “Kuşadası’ndaki imar rantı” iddialarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sundukları söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının zorunluluktan yapıldığını belirten Günel, "Cumhuriyet, Türkmen ve Ege Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan plandaki yapıların yüzde 90’ı, 2000 yılından önce yapıldığı için depreme dayanıksız binalardı. Dolayısıyla bu imar planı tadilatı yapılmak zorundaydı. Zaten bu alanda yapılaşmaya açılmayan yaklaşık yüzde 10’luk bir kısım vardı. Kalan yerlerin hepsinde yapılaşma olduğu için herhangi bir rant sağlama gibi bir durum da olamazdı.

Planlamada yer alan Sağlık Ocağı’nın yeri de zaten Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınarak değiştirildi. Bu plan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de geçmedi. Meclisten geçmeyen bir imar planı nasıl rant sağlayabilir? Aslında 2020’li yıllarda Efeler’de yapılan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde kabul edilen bir imar planı revizyonu var. Mesela buradaki alanın hemen hemen tamamında yapılaşma mevcut. 3 kat olan imar izinleri 8 kata çıkarılmış. Özlem Çerçioğlu, bu iddiayı AKP’ye geçişine kılıf olması için ortaya attı" dedi.

"AKP'YE GEÇTİKTEN 2 GÜN SONRA YAPILAŞMAYA UYGUN OLARAK TESCİL ETTİRDİ"

Sultanhisar’da Çerçioğlu ailesine ait otelin bulunduğu alanda yapılan zemin etüt çalışmaları sonucunda bölgenin yapılaşmaya uygun olmadığının raporlandığını söyleyen Günel, "Böylelikle Çerçioğlu ailesine ait otelin de yapı kullanım ruhsatı aslında geçersiz duruma düştü. Buna karşın Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçişinden iki gün önce yapılan Aydın Büyükşehir Meclisi’nde, Sultanhisar’ın imar revizyon planını soktu ve ailesine ait otelin bulunduğu alanı yapılaşmaya uygun olarak tescil ettirdi" dedi.

'522 MİLYONLUK RANT YARATTI' İDDİASI

Günel, “.Çevresindeki alanları ise yapılaşma haricinde bırakarak sadece otelin bulunduğu alanı Meclis'te kabul ettirdi. Ayrıca komşu parsellerin yapılaşma hakkını yasaya aykırı olarak kendi parseline aktarıp, 5 bin metrekarelik yeni imar alanı yarattı. Bunu da AKP’li Meclis üyelerinin desteğiyle yaptı. İkinci imar planı revizyonunda ise Çerçioğlu, ailesine ait zeytinlikte cins ve emsal değişiklik yaptırdı ve böylece 17 villanın yapılacağı imar alanı ortaya çıktı. Böylelikle bahse konu parselde yapılan imar revizyonu ile 221 milyonluk lüks konut rantı yaratıldı. Özlem Çerçioğlu, AKP’ye gider ayak kendisi ve ailesine 522 milyon liralık bir rant yarattı.

"20 MİLYONLUK KAMU ZARARI OLUŞTU"

Burada size bir de meydana gelen bir kamu zararından bahsetmek istiyorum. Şu an Sultanhisar Belediye Başkanı olan ve belediye başkanlığı öncesinde Çerçioğlu ailesinde çalışan Osman Yıldırımkaya da normal şartlarda parsel sahibinin talep etmesi gereken emsal değişiklik talebini 2016 yılında belediye olarak yaptı. Bu nedenle de günümüz rakamları ile 20 milyon liralık bir kamu zararı oluştu. Çünkü başvuruyu belediye yaptığında harç ödenmemekte. Burada da Çerçioğlu’nun Sultanhisar’daki çok eskiye dayanan rant ve girift ilişkileri de ortadadır. Aydınlı hemşehrilerimi bu plana dava açmaya davet ediyorum" diye konuştu.

ÇERÇİOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kuşadası Belediye Başkanlığı, Çerçioğlu hakkında medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda kullandığı “imar mafyası”, “imar rantı”, “rant mafyası beni ve ailemi tehdit etti” ve “rant elde etmenin peşindeler” ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.