Buğra Gökce'nin Silivri'de kaldığı tek kişilik hücrenin görüntüleri ortaya çıktı

Buğra Gökce'nin Silivri'de kaldığı tek kişilik hücrenin görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
A Haber’de Fatih Altaylı’nın Silivri’de kaldığı hücrenin görüntülenmesinin sosyal medyada gündem olmasının ardından, tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de kendi kaldıkları tek kişilik hücrenin aynı programda yer aldığını belirterek o hücrenin görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonların ilk dalgasında tutuklanan isimlerden bir olan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Fatih Altaylı'nın cezaevinde kaldığı hücrenin görüntüleri ortaya çıktı!Fatih Altaylı'nın cezaevinde kaldığı hücrenin görüntüleri ortaya çıktı!

Gazeteci Fatih Altaylı dün yaklaşık yedi ay boyunca Silivri’de kaldığı hücrenin A Haber tarafından görüntülendiğini açıklamıştı.

BUĞRA GÖKCE'NİN KALDIĞI HÜCRENİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

O görüntüler sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de kaldıkları hücrenin aynı programda yer aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Gökce'nin paylaşımında, "Bugün değerli @fatihaltayli kaldığı hücreden bahsetmiş. Bizim kaldığımız tek kişilik hücreler ise böyle. Müebbet hapis almadık, tehlikeli de değiliz ama bu tek kişilik hücrede kalmaya zorlanıyoruz. Elbette biliyorum hukuk ve adalet mutlaka yerini bulacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Siyaset
Özgür Özel'den Mürşitpınar Sınır Kapısı için çağrı! DEM Parti'den destek
Özgür Özel'den Mürşitpınar Sınır Kapısı için çağrı! DEM Parti'den destek
Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"
Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"