Buğra Gökce'nin Silivri'de kaldığı tek kişilik hücrenin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonların ilk dalgasında tutuklanan isimlerden bir olan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Fatih Altaylı'nın cezaevinde kaldığı hücrenin görüntüleri ortaya çıktı!

Gazeteci Fatih Altaylı dün yaklaşık yedi ay boyunca Silivri’de kaldığı hücrenin A Haber tarafından görüntülendiğini açıklamıştı.

BUĞRA GÖKCE'NİN KALDIĞI HÜCRENİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

O görüntüler sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de kaldıkları hücrenin aynı programda yer aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Gökce'nin paylaşımında, "Bugün değerli @fatihaltayli kaldığı hücreden bahsetmiş. Bizim kaldığımız tek kişilik hücreler ise böyle. Müebbet hapis almadık, tehlikeli de değiliz ama bu tek kişilik hücrede kalmaya zorlanıyoruz. Elbette biliyorum hukuk ve adalet mutlaka yerini bulacak" ifadeleri yer aldı.