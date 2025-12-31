Küçük çocuğun Atatürk büstüne verdiği selam gündem oldu

Küçük çocuğun Atatürk büstüne verdiği selam gündem oldu
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 3. sınıf öğrencisi Hamza Akalın, Eğil Kaymakamlığı’ndan çıkarken bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı verdi.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde duygulandıran bir an kameralara yansıdı. Eğil Kaymakamlığı’ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, bahçede bulunan Atatürk büstünün önünde durarak asker selamı verdi.

Bakan Memişoğlu 'Atatürk portresi' sorusundan kaçtıBakan Memişoğlu 'Atatürk portresi' sorusundan kaçtı

28 Aralık’ta gerçekleşen bu anlamlı davranış, kaymakamlığın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öğrencinin sergilediği saygı dolu hareket, izleyenlerin takdirini topladı.

ataturk.jpg

"KENDİSİ KÜÇÜK AMA YÜREĞİ BÜYÜK"

Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Siyaset
Murat Çalık ameliyata girecek! Özgür Özel duyurdu
Murat Çalık ameliyata girecek! Özgür Özel duyurdu
Özgür Özel 2026'daki en büyük ve tek dileğini açıkladı
Özgür Özel 2026'daki en büyük ve tek dileğini açıkladı
2026 Nasıl Gelecek?
2026 Nasıl Gelecek?