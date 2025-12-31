Küçük çocuğun Atatürk büstüne verdiği selam gündem oldu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde duygulandıran bir an kameralara yansıdı. Eğil Kaymakamlığı’ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, bahçede bulunan Atatürk büstünün önünde durarak asker selamı verdi.

Bakan Memişoğlu 'Atatürk portresi' sorusundan kaçtı

28 Aralık’ta gerçekleşen bu anlamlı davranış, kaymakamlığın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öğrencinin sergilediği saygı dolu hareket, izleyenlerin takdirini topladı.

"KENDİSİ KÜÇÜK AMA YÜREĞİ BÜYÜK"

Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" ifadelerini kullandı.