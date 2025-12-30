Bakan Memişoğlu 'Atatürk portresi' sorusundan kaçtı

Bursa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına geçtiğimiz ağustos ayında atanan Dr. Melike Savaş, göreve başlamasının hemen ardından dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Savaş’ın, eylül ayında yeni atandığı makam odasında bulunan Atatürk portresini kaldırdığı öne sürüldü. Bu iddia üzerine muhalefet milletvekilleri konunun takipçisi oldu.

İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Söz konusu iddiaları, önce CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, hemen ardından İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Her iki milletvekili de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na soru önergesi vererek konuya açıklık getirilmesini istedi.

"KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURUMSAL HAFIZASINI GÖLGELEYEMEZ"

Atatürk portresinin kaldırılmasının; Cumhuriyetin ve Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşundan bu yana yerleşen kurum kültürüne karşı bir tavır olarak algılandığını belirten CHP'li Pala, Sağlık Bakanının açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Pala, “Atatürk’ün portresinin bulundurulması, Cumhuriyet’in değerleriyle kurumsal bağlılığın bir ifadesidir; kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumsal hafızasını gölgeleyemez” dedi. CHP'li vekil, Bakan Memişoğlu’na şu soruyu yöneltti:

“Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra örgütleri ile bağlı kuruluşlarında makam odalarında Atatürk’ün portresinin duvara asılı olarak bulundurulmasına ilişkin bir düzenlemesi var mıdır?”

'SADECE BİR TEAMÜL DEĞİL KÖKLÜ BİR KÜLTÜRDÜR'

Bakan Memişoğlu’na aynı konuda soru önergesi veren bir diğer isim olan İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ise durumun önemine dikkat çekti. Türkoğlu, “Kamu kurumlarında Atatürk portresinin bulundurulması yalnızca bir teamül değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin ve devletimizin kimliğini temsil eden köklü bir kültürdür” ifadelerini kullandı.

Pala’nın sorusunu yineleyen Türkoğlu, Bakanlığa şu soruyu sordu:

“Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, makam odalarında Atatürk portresinin bulundurulmasına ilişkin yazılı bir düzenleme veya genelge mevcut mudur?”

YASAL SÜRE GEÇTİ, BAKAN MEMİŞOĞLU SESSİZ

Makam odasından Atatürk portresinin kaldırıldığı iddiaları ve milletvekillerinin ısrarlı soruları karşısında Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir ses çıkmadı. Bakan Kemal Memişoğlu, iki vekilin verdiği soru önergelerine de on beş günlük yasal süre geçmesine karşın yanıt vermedi.