Bakan Göktaş'tan büyük itiraf: Tüm bilgilerimiz Amerika'nın elindeymiş!
AKP’nin sosyal medya düzenlemesinde çocuklara yaş sınırı ve yüz tanıma sistemi geliyor. Teklifin görüşüldüğü MKYK toplantısında Bakan Göktaş'ın bir açıklaması dikkat çekti. Göktaş, biyometrik verilerle ilgili soruya “Bütün bilgilerimiz zaten Amerika’nın elinde değil mi?” yanıtını verdi.

AKP’nin sosyal medya düzenlemesinde çocuklara yaş sınırı ve yüz tanıma sistemi getiriliyor. Teklifin görüşüldüğü MKYK toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bir soruya verdiği yanıt tartışma konusu oldu. Bakan Göktaş, biyometrik verilerin internette kullanılmasının sakıncaları sorulunca, “Bütün bilgilerimiz zaten Amerika’nın elinde değil mi?” yanıtı verdi.

AKP'nin hazırladığı 15 yaş altı çocuklara sosyal medyanın kısıtlanmasını öngören yeni sosyal medya düzenlemesi önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifle sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilecek, bu çerçevede sosyal ağ sağlayıcı ve oyun platformlarına yönelik yükümlülükler yeniden düzenlenecek.

15 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA KAYDOLAMAYACAK

Teklif “Çocuğun korunması” ilkesi esası üzerinde çalışılıyor. Avustralya, Çin, Fransa, Danimarka, ABD ve Belçika örneklerini inceleyen AKP'nin, Türkiye’ye özgü “yeni bir model” planladığı belirtilirken düzenlemeyle, 15 yaş ve altı çocukların sosyal ağ sağlayıcılara kaydolması engellenecek.

Sosyal medyaya giriş yaparken yaş doğrulaması için yüz tanıma, çevrimiçi hareketlerden yaş tahmin eden algoritmalar ya da kimlik doğrulama yöntemlerinden birinin kullanılması öngörülüyor. Yasa teklifi hafta başında AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında da gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üyelerin sorularını yanıtladı.

BAKAN GÖKTAŞ: BÜTÜN BİLGİLERİMİZ ZATEN AMERİKA’NIN ELİNDE DEĞİL Mİ?

Milliyet'te yer alan habere göre; Göktaş çocukların sosyal medyaya, yüz tanıma sistemi kullanılarak ulaşabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye sıcak baktıklarını söyledi. Bir MKYK üyesinin çocukların biyometrik verilerinin internet ortamında yer almasının sakıncalarından bahsettiği; bunun üzerine Göktaş’ın “Bütün bilgilerimiz zaten Amerika’nın elinde değil mi?” yanıtını verdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

