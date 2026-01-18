Anayasayı değiştirip 7'nci kez cumhurbaşkanı oldu: Sırada oğlu var

Uganda'da 1986'dan bu yana ülkeyi yöneten 81 yaşındaki Yoweri Museveni, 15 Ocak'ta düzenlenen katılım oranının yüzde 52,9 olduğu seçimde oyların yüzde 70'ine tekabül eden 8 milyona yakın oy alarak 7'nci kez cumhurbaşkanı seçildi.

SEÇİM ÖNCESİ İNTERNET KESİNTİSİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Uganda'da seçimler öncesinde internet erişimi ve güvenlik uygulamaları daha önce de tartışmalara yol açmıştı.

Uganda'da İletişim Komisyonu (UCC), kamu güvenliği gerekçesiyle ülkedeki tüm servis sağlayıcılardan internet hizmetlerini durdurmalarını istemiş, çevrim içi yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, seçim usulsüzlükleri ve şiddetin teşvik edilmesinin önlenmesinin amaçlandığını savunmuştu.

Muhalefet ve hak savunucuları ise bu kararın gazeteciler ve aktivistlerin çalışmalarını zorlaştırdığını belirtmişti.

ÖLÜMCÜL PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

Ülkede 2021'de yapılan önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da internet erişimi en az bir hafta boyunca kesilmiş, seçim sürecinde yaşanan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE ADAY OLMUŞTU

1986'dan bu yana iktidarda bulunan Museveni, yedinci dönem için adaylığını koymuş, bu süreçte anayasal değişikliklerle dönem sınırlaması ve yaş sınırının kaldırılması sayesinde yeniden aday olmasının önü açılmıştı.

81 yaşındaki Museveni, Afrika'da en uzun süre görev yapan liderler arasında yer alırken, son yıllarda iktidarının giderek daha fazla orduya dayandığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

KAİNERUGABA: “BABAMDAN SONRA UGANDA’NIN BAŞKANI OLACAĞIM”

Ordunun başında ise cumhurbaşkanının oğlu Muhoozi Kainerugaba bulunuyor. 2023’te sosyal platform X’te yaptığı bir paylaşımda başkanlık hedeflerini açıkça dile getiren Kainerugaba, babasının ardından görevi devralmayı beklediğini söylemişti. Kainerugaba, “Babamdan sonra Uganda'nın başkanı olacağım” dedi. “Gerçekle mücadele edenler çok hayal kırıklığına uğrayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

BM VE AB’DEN UGANDA SEÇİMLERİ İÇİN ENDİŞE DUYUYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar da seçim sürecini yakından izlediklerini duyurmuş, güvenlik ortamı ve temel haklara ilişkin gelişmelere dair endişelerini dile getirmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Uganda'da 21,6 milyon civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.