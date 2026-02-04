Anadolu Ajansı kusurlu bulunmuştu! İmamoğlu o afişleri hatırlattı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2019 yerel seçim sonuçlarını aboneleriyle kesintili şekilde paylaşan Anadolu Ajansı'nı (AA) "kusurlu" buldu.

2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesinde zafer elde eden İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, AA'ya tepki gösterdi.

"RAKİBİMİZ, KAZANAMADIĞI BİR SEÇİMİ KAZANMIŞ GİBİ İLAN ETTİ"

AKP'nin daha seçim sonuçları kesinleşmeden zafer kazanmış gibi İstanbul'un dört bir yanını "Teşekkürler İstanbul" afişleriyle donatmasını hatırlatan İmamoğlu, "Rakibimiz, kazanamadığı bir seçimi kazanmış gibi ilan etti. Tartışmalar büyüyünce karartmayı 'küçük bir teknik aksaklık' gibi göstermeye çalıştılar. Aslında öyle olmadığını onlar da biliyordu" dedi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri gecesinde AKP'nin astığı 'Gönül Belediyeciliği Kazandı: Teşekkürler İstanbul' afişleri

AYM'den yıllar sonra gelen 'veri akışı' kararı: Anadolu Ajansı kusurlu bulundu

"MİLLET İRADESİYLE İNATLAŞILMAZ"

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu, AYM'nin kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu karar; millet iradesi karşısında çaresiz kalan, kazanmak için her yolu mübah gören, bu uğurda devlet kurumlarını çökertmekten dahi imtina etmeyenlerin acziyetini açığa çıkardı. Hâlâ millet iradesine saygı duyulması gerektiğini öğrenemediler ve hâlâ sırf koltuk uğruna devleti pervasızca kullanmaya devam ediyorlar. Çünkü demokrasiyi hiçbir zaman içselleştirmediler. Bu milletin toplumsal hafızasını ve kendi iradesine bağlılığını hafife alıyorlar. Bilsinler ki: Halkın sesi susturulamaz. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Yine yenilecekler… Öyle de yenilecekler böyle de yenilecekler."