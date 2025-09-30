Ali Babacan: CHP'ye operasyonların talimatını Erdoğan verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, CHP’nin, belediyelere ve partiye yönelik operasyonları protesto amacıyla yarın Meclis'teki yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla yapılacak özel oturuma katılmama kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir saldırı altında. Çok boyutlu bir siyasi operasyon yürütülüyor. İşin yargı tarafında bu iddialar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onu bilemiyoruz ama bir yandan da baktığımız zaman bu kadar farklı yargı süreçlerinin bir koordinasyon içinde yürümesi ancak bir siyasi koordinasyonla olur. Dolayısıyla ciddi bir siyasi operasyonla karşı karşıyalar" dedi.

"ERDOĞAN'IN TALİMATI OLMADAN OPERASYONUN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi ve talimatı olmadan böyle bir operasyonun yürütülmesi mümkün olmayacağını belirten Babacan, "Demek ki böyle bir operasyon döneminde Sayın Erdoğan'ın katılacağı bir oturuma katılmama kararı almışlar. Daha önce de farklı farklı yöntemlerle protestolarını dile getirmişlerdi. Bu sefer de böyle bir yöntem seçmişler. Kendi kararlarıdır. Onun ötesinde yorum yapmam doğru olmaz” diye konuştu.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Babacan, “Türkiye'nin Sayıştay gibi bir kurumu var. Yani bütün bakanlıkların, belediyelerin mali denetimi; her açıdan, ihaleler, şuydu buydu, aslında Sayıştay'ın görev alanıdır ve Sayıştay'da bu konuda çok uzmanlaşmış insanlar vardır. Sayıştay aynı zamanda bir yüksek yargı organıdır. Meclis adına denetim yapar. Bu işin idealinin aslında Sayıştay tarafından tarafsız ve tüm belediyelere uygulanan bir denetim şeklinde olması lazım. 'Dava süreci’ dediğimiz, 'mahkeme' dediğimiz nihayetinde karar aşamasına baktığımızda bir bilirkişi, bir de hakim. Ki hakim zaten maliye konularına vakıf olmadığı için bilirkişi istiyor. Dolayısıyla iki kişi üzerinden yürüyen süreçlerden bahsediyoruz burada" açıklamasında bulundu.



"SÜREÇ TARAFLI YÜRÜTÜLÜYOR"

Söz konusu operasyonların CHP'li belediyeler üzerinden yürütüldüğünü iktidar belediyeleri ile ilgili ciddi bir dava ya da işlem yapılmadığını belirten Babacan,

"İktidar belediyeleri ile ilgili ciddi bir dava, ciddi bir işlem olmadığını görmemiz tabii sürecin, taraflı yürüdüğünü bize adeta gösteriyor. Ben, kayyum uygulaması başlayınca Doğu’da, Güneydoğu'da; ‘Seçimlerde kaybettikleri belediyeleri kayyum yoluyla tekrar alıyorlar' diyordum. Şimdi seçimlerde kaybedilen belediyeleri şöyle ya da böyle davalar yoluyla, mahkemeler yoluyla bir şekilde yeniden kontrol etme, yeniden ele geçirme operasyonu olarak da bakılabilir belki buna. Eğer samimiyse bu denetimler, Sayıştay'ı görevlendirsinler. Sayıştay zaten uzman, zaten Sayıştay'da pek çok veri var, herhalde ellerinde var ama Sayıştay'ı da rahat bıraksınlar ki düzgün bir denetim yapabilsin. Eğer gerçekten mesele yolsuzlukla mücadeleyse, gerçekten mesele temiz yönetim ise bunun yolu yöntemi budur. Böyle yapılmadığı zaman da tabii şüpheler olur” dedi.



"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASAYDI DİPLOMASI İPTAL EDİLİR MİYDİ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmalarına işaret eden Babacan, “Hep şu soru soruluyor ya, ‘Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı diploması iptal edilir miydi?’ Dolayısıyla bütün bunlar aslında bu soruları da gündeme getiriyor. Ama başta da söylediğim gibi biz dosyaların detayını bilmiyoruz, iddiaları bilmiyoruz. Bir sürü itirafçı var. Bunlar neyi itiraf ediyorlar, bilmiyoruz. İtirafçıların ne kadarı aslında itirafçı bunu da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz konuda yorum yapmak açıkçası zor. Ama sadece dışarıdan izlediğimiz zaman, zamanlamaya baktığımız zaman, farklı farklı davaların zamanlama koordinasyonuna baktığımız zaman, bir siyasi operasyon ve bir siyasi koordinasyon izlemi veriyor açıkçası” ifadelerini kullandı.