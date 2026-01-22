AKP’ye katıldı, ilk talebi 'yeni anayasa' oldu

Gelecek Partisi’nden ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız milletvekilliği yapan ve ardından AKP saflarına katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Anayasa Komisyonu üyeliğine seçildi. Şahin, bugüne kadar Türkiye’de hazırlanan tüm anayasaların olağanüstü dönemlerin ürünü olduğunu öne sürerek mevcut Meclis’in bu tabloyu değiştirme sorumluluğu taşıdığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla Anayasa Komisyonu’ndaki boş üyelikler belirlenirken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şahin de komisyon üyesi oldu. Şahin, 19 Temmuz 2025’te Gelecek Partisi’nden istifa etmiş, 7 Ocak 2026’da ise AKP’ye katılmıştı.

İsa Mesih Şahin açıklama yaptı

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Şahin, güçlü temsil kabiliyetine sahip 28. Dönem TBMM’nin, sivil, demokratik ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir anayasa hazırlamasının tarihi bir fırsat olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Gelecek Partisi’nden ayrılarak AKP’ye geçen bir diğer isim olan Serap Yazıcı Özbudun da daha önce Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevine seçilmişti.

"TÜRKİYE’SİNİN YAPISINA YANIT VERMEKTEN ÇOK UZAKTADIR"

İsa Mesih Şahin'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olarak seçilmiş bulunuyorum. Komisyon üyeliği görevini hakkıyla ifa etmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bu vesileyle Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim. Temsil kabiliyeti yüksek olan TBMM’nin 28. Dönemi'nin sivil, demokratik ve çağın koşullarını kapsayan yeni bir Anayasayı yapmasını bir sorumluluk olarak görüyorum. Neden yeni bir Anayasa ihtiyacımız var? Yürürlükte olan 1982 Anayasası da dahil olmak üzere bugüne kadar yapılmış olan anayasalarımızın hepsi olağanüstü durumlarda hazırlanmıştır. Darbe ikliminin zehirli bir mahsulü olan 1982 Anayasası, günümüz Türkiye’sinin demokratik, çoğulcu, çağdaş, dinamik ve

katılımcı toplum yapısına yanıt vermekten çok uzaktadır.

Bu nedenle temsil kabiliyeti yüksek TBMM öncülüğünde katılımcı bir usulle, demokratik, sivil, yeni bir anayasa yapılması önemlidir. 1982 Anayasası'nda demokratikleşme ve hukuk devleti olma yolunda önemli değişiklikler yapılmış olsa da sembolik olarak hala 12 Eylül darbesinin gölgesi Anayasa üzerinde yer almaktadır. Yeni, sivil bir anayasa yapılması, sembolik olarak 12 Eylül gölgesinin tamamen silinmesi açısından büyük bir değer taşımaktadır. Yürürlükte olan 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 23 defa değişiklik yapılmıştır. Bu 23 değişiklikten 19’u yürürlüğe girmiştir. Toplamda 96 madde söz konusu değişikliklerden etkilenmiştir. Bazı maddeler tamamen değişerek yeniden yazılmış, bazı maddelerde kısmi değişiklikler olmuş, bazı

maddeler de tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.



Anayasada 177 madde olduğu görülse de yürürlükte olan madde sayısı 154’tür. Tüm bu değişiklikler sonucunda Anayasanın mevcut sistematiği bozulmuş, bazı hükümler arasındaki uyum kaybolmuştur. Sistem ve hüküm bütünlüğünün sağlanması açısından da yeni bir anayasa yapılması önem arz etmektedir. Hülasa; asırlara dayanan kültürümüzü muhafaza ederken aynı zamanda çok hızlı ve köklü değişimleri beraberinde getiren, çağın dinamiklerine uygun yeni bir anayasa Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşıyacak ve nesillerimizin geleceğini de inşa edecek sağlam bir temel olacaktır.”



ÖZBUDUN ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA SEÇİLMİŞTİ

Öte yandan, Gelecek Partisi’nden 22 Şubat 2025 tarihinde istifa eden anayasa hukukçusu Serap Yazıcı Özbudun da ertesi gün AKP’ye katılmıştı. TBMM’de, Haziran 2025’te, 28. Dönem’in ikinci yarısı için komisyonlarda seçim yapılmış, Serap Yazıcı Özbudun Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na seçilmişti.