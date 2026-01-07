İsa Mesih Şahin açıklama yaptı

2023 Genel Seçimlerinde CHP listelerinden girdikleri seçim sayesinde milletvekili seçilip AKP'ye katılan isimler arasına bugün yenileri ekleniyor.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve eski Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bugün düzenlenecek olan AKP grup toplantısında iktidar saflarına katılacak.

Üç vekil AKP'ye geçiyor! İsmi geçen dördüncü isim sessizliğini bozdu

Bu isimlerin yanı sıra CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da AKP'ye katılıyor. Şahin, Çakır ve Karatutlu'ya rozetlerini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

"YUVAYA DÖNÜŞ VAKTİ"

İsa Mesih Şahin, AKP'ye geçişiyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yuvaya dönüş vakti" diyerek, dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler üzerine AKP'ye geçme kararı aldığını savundu.

AKP'ye geçecek iki vekil "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt verdi

Yeniden bu fırsatı kendisine sunan Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum… Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."