AKP'lilere göre ülkede 'açlık sınırı' diye bir gerçek yok: Gerekçe ise 'kilolu insanlar'

Maltepe Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının birinci birleşmesi Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in önderiliğinde yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya AKP'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün sözleri damga vurdu.

"BU ÜLKEDE AÇLIK OLSAYDI BOYUNA GÖRE FAZLALIĞI OLMAZDI"

Toplantıda sarf ettiği sözlerle akıllara durgunluk veren Özgün, 'açlık sınırı' ile ilgili eleştirilere yanıt verirken Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ı hedef aldı.

AKP'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün

"Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede?" diyen Özgün, "Boyu 160 cm sanırım. Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" şeklinde konuştu.

Özgün’ün ifadeleri büyük tepki çekti.

BAŞKAN KÖYMEN’DEN TEPKİ

AKP'li üyenin tepki çeken sözlerine yanıt Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'den geldi.

"Yusuf bey bence konuşmanız bitti. Başka bir şey de bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz" diyen Köymen, "Lütfen konuşmanız bittiyse yerinize geçin. Arkadaşın kişiliğini gördük. Yusuf Bey sizin özrünüzü de istemiyoruz" ifadelerini kullandı.