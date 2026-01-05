AKP'lilere göre ülkede 'açlık sınırı' diye bir gerçek yok: Gerekçe ise 'kilolu insanlar'

Yayınlanma:
AKP'li Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün 'açlık sınırı' ile ilgili akıllara durgunluk veren bir değerlendirmede bulundu. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’ı hedef alan Özgün, "Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" şeklinde konuştu.

Maltepe Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının birinci birleşmesi Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in önderiliğinde yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya AKP'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün sözleri damga vurdu.

"BU ÜLKEDE AÇLIK OLSAYDI BOYUNA GÖRE FAZLALIĞI OLMAZDI"

Toplantıda sarf ettiği sözlerle akıllara durgunluk veren Özgün, 'açlık sınırı' ile ilgili eleştirilere yanıt verirken Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ı hedef aldı.

malte.jpg
AKP'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün

"Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede?" diyen Özgün, "Boyu 160 cm sanırım. Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" şeklinde konuştu.

Özgün’ün ifadeleri büyük tepki çekti.

Kritik veri açıklandı: Açlık sınırı belli olduKritik veri açıklandı: Açlık sınırı belli oldu

BAŞKAN KÖYMEN’DEN TEPKİ

AKP'li üyenin tepki çeken sözlerine yanıt Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'den geldi.

"Yusuf bey bence konuşmanız bitti. Başka bir şey de bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz" diyen Köymen, "Lütfen konuşmanız bittiyse yerinize geçin. Arkadaşın kişiliğini gördük. Yusuf Bey sizin özrünüzü de istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Siyaset
Ağıralioğlu'ndan TÜİK'e tepki: Alenen fakirleştirme politikasıdır
Ağıralioğlu'ndan TÜİK'e tepki: Alenen fakirleştirme politikasıdır
Yeni Yol Grubu düşecek mi? DEVA Partili Ekmen açıkladı
Yeni Yol Grubu düşecek mi? DEVA Partili Ekmen açıkladı
Son Dakika | Asgari ücret protestosunda tutuklanmıştı: CHP'li genç serbest
Son Dakika | Asgari ücret protestosunda tutuklanmıştı: CHP'li genç serbest