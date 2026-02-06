Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2019 seçimlerinde CHP’ye geçmesinin ardından Ekrem İmamoğlu döneminde Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınlanması uygulaması başlamıştı. Bu kararın CHP’li diğer belediyeler tarafından da hayata geçirilmesiyle İstanbul’da bir gelenek oluştu.

AKP'li Arnavutköy Belediyesi 'Kanal İstanbul' güzergahında 99 taşınmaz sattı

Ancak Kanal İstanbul projesi kapsamında sık sık arsa satışlarıyla gündeme gelen AKP’li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu Meclis toplantılarını artık canlı yayımlamama kararı aldı. Bu kararın ardından CHP’li meclis üyeleri dün karara tepki göstererek Meclis toplantısını terk etti.

Arnavutköy Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ayhan Örs, daha önce ilçe başkanlarına Meclis salonunda uygulanan kararın da değiştirilmesini eleştirdi. “Bu telaşın sebebi nedir?” diye soran Örs, söz konusu kararı antidemokratik bir müdahale olarak tanımladı.

Karara tepki gösteren Örs, şunları söyledi:

“2019 yılından bu yana şeffaflık ilkesi kapsamında İBB’nin başlatmış olduğu, meclis toplantılarının halk tarafından takip edilmesi açısından önem arz eden ve oldukça takdir gören bir uygulamayla meclis toplantıları canlı olarak yayınlanıyor. 7 yıldır Arnavutköy Belediyesi de meclis toplantılarını halkımızın erişimine açık şekilde YouTube üzerinden canlı yayınlıyordu. Her nedense son 2 aydır bu uygulama keyfi bir şekilde kaldırılmış ve meclis halkımıza kapatılmıştır.

Yerel seçimler ikinci yılını doldurmak üzere. 2 yıldır meclis var, başkanı yok. Başkan 2 yıl boyunca sadece 2 meclise katılmış. Sizce de çok garip değil mi? Şimdi de sorumlu olduğu meclise gelmediği gibi canlı yayına izin vermiyor.

Bakın arkadaşlar, bu makamlar kimsenin kendi özel alanı değildir… Kamu görevi bilinci ve olgunluğuyla hareket etmek yöneticiliğin öncelikli görevidir. Meclis yayınını keserek Arnavutköy halkımızdan neyi gizliyorsunuz? Halkın, şehrinin meselelerini takibini engellemek hangi aklın ürünüdür? Derdiniz, Arnavutköy halkından İstanbul ilçeleri arasında arazi ve arsa satma rekorları kırdığınızı gizlemek mi? Derdiniz, Arnavutköy halkından vergi borçlarınıza karşı Maliye’ye devrettiğiniz cami arsalarını gizlemek mi? Derdiniz, Arnavutköy halkından, Arnavutköy’ün emekçilerinden arındırılmış ithal, ulaşılamayan ve rant odaklı kadrolarla yönettiğinizi gizlemek mi?”