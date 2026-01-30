AKP'li belediyeden AKP'li Meclis üyesine dev ihale: Billboard ve afiş için 100 milyon gitti

AKP'li belediyeden AKP'li Meclis üyesine dev ihale: Billboard ve afiş için 100 milyon gitti
Yayınlanma:
AKP’li Ümraniye Belediyesi iştiraki ÜMTAŞ’ın “istisna” yöntemiyle yaptığı 100 milyon TL’yi aşan ihale, AKP’li İBB Meclis üyesi Bekir Karakuş’un şirketine verildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li belediyelerin tartışmalı ihalelerinin ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Ümraniye'de görüldü. AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin iştiraki Ümraniye Hizmet İnşaat Turizm Çevre Yatırımları Ticaret A.Ş. (ÜMTAŞ), 15 Ocak'ta Billboard, afiş, pankart baskı malzemesi ve yardımcı malzeme alımı işi için ihaleye çıktı.

Esenyurt kayyumunun ihalesine AKP'li şirket bile itiraz etti! 9 milyon TL'lik 'kamu zararı' iddiası!Esenyurt kayyumunun ihalesine AKP'li şirket bile itiraz etti! 9 milyon TL'lik 'kamu zararı' iddiası!

'İstisna' yöntemiyle yapılan ihaleyi 100 milyon 3 bin TL'ye AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Bekir Karakuş'un şirketi Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Karakuş'un şirketi ÜMTAŞ'ın 30 Nisan 2025'te benzer içerikteki 58 milyon 769 TL'lik ihalesini de almıştı.

27 KAMU İHALESİ ALDI

Karakuş'un şirketi şu ana kadar Sultangazi, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt gibi birçok AKP'li belediyeden 27 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 447 milyon 651 bin 734 TL.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Siyaset
CHP Lideri rest çekti AKP seçimden kaçacak mı?
CHP Lideri rest çekti AKP seçimden kaçacak mı?
Hatimoğulları'ndan süreç değerlendirmesi: MHP yaptırım gücünü kullanmalı
Hatimoğulları'ndan süreç değerlendirmesi: MHP yaptırım gücünü kullanmalı