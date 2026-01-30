AKP'li belediyeden AKP'li Meclis üyesine dev ihale: Billboard ve afiş için 100 milyon gitti

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li belediyelerin tartışmalı ihalelerinin ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Ümraniye'de görüldü. AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin iştiraki Ümraniye Hizmet İnşaat Turizm Çevre Yatırımları Ticaret A.Ş. (ÜMTAŞ), 15 Ocak'ta Billboard, afiş, pankart baskı malzemesi ve yardımcı malzeme alımı işi için ihaleye çıktı.

'İstisna' yöntemiyle yapılan ihaleyi 100 milyon 3 bin TL'ye AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Bekir Karakuş'un şirketi Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Karakuş'un şirketi ÜMTAŞ'ın 30 Nisan 2025'te benzer içerikteki 58 milyon 769 TL'lik ihalesini de almıştı.

27 KAMU İHALESİ ALDI

Karakuş'un şirketi şu ana kadar Sultangazi, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt gibi birçok AKP'li belediyeden 27 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 447 milyon 651 bin 734 TL.