AKP'li başkandan çalışan kadınlar hakkında skandal sözler! Evde yemek yapma süresini azalttı

Çorum İl Meclisi Toplantısı'nda AKP'li Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Mustafa Kaplan'ın çalışan kadınlar üzerinden kullandığı ifadeler tepki çekti.

Kaplan, kadınların iş hayatına girmesiyle evde yemek yapma sürelerinin azaldığını söyledi.

AKP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Çorum İl Özel İdaresi Toplantı Salonun'nda düzenlenen İl Genel Meclsii Toplantısı'nda AKP'li Mustafa Kaplan, kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmesinin endüstriyel tüketimi yaygınlaştırdığını belirtti.

5 Eylül 2025 tarihinde önerge olarak sunduğu ve 147 numaralı kararla Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havale edilen raporda yemek kültürünün tarihsel, ekonomik ve toplumsal değişimini ele aldıklarını belirten Kaplan, yemek kültürünün yalnızca fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumların değerlerini ve sosyal ilişkilerini yansıtan bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Çorum İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Kaplan

Sanayileşme ve şehirleşmenin yemek alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdiğini ifade eden Kaplan, "Endüstriyel üretimle birlikte konserve, dondurulmuş ve paketli gıdalar günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Hızlı ve pratik yemek anlayışı ön plana çıktı" dedi.

"KADINLARIN İŞ HAYATINA DAHA FAZLA KATILMASI EVDE YEMEK YAPMA SÜRESİNİ AZALTTI"

Kadınların iş hayatına daha fazla katılmasının evde yemek yapma süresini azalttığını söyleyen Kaplan, şöyle konuştu:

"Kadınların iş hayatına daha fazla katılması evde yemek yapma süresini azalttı ve hazır yemekler, pratik çözümler sunularak küresel alışkanlıklara dönüştü. Yemek tarifleri, sunum etkinlikleri ve yemek fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayıldı."

"Yemek estetik bir değer ve sosyal paylaşım aracı haline geldi. Online sipariş ve paket servisler yemek kültürünün alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirerek restoran ve ev yemekleri arasındaki sınır dijital platformlarda erozyona uğradı" diyen Kaplan konuşmasını şöyle noktaladı: