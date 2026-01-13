AKP kurmaylarından tarihi 'çöküş' itirafı! Rapor ortaya çıktı o isim hedefe kondu

AKP’de sağlık alanındaki sorunlar ilk kez bu denli açık biçimde parti içinden gündeme getirildi. Sağlık sisteminde büyük bir 'çöküş' olduğuna dair göstergeler AKP'nin raporunda yazıldı.

Üst düzey AKP'li kurmaylar, “gizlenemez” hâle gelen tepkilerin de ciddiyetini vurguladı. Yapılan değerlendirmelerde, Sağlık Bakanlığı’nın hem hizmet sunumunda hem de vatandaşla iletişimde ciddi bir kırılma yaşadığı ifade ediliyor. Krizin sadece idari değil, doğrudan siyasi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor.

KOCA VE MEMİŞOĞLU KARŞILAŞTIRMASI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Bakan değişimiyle birlikte sağlık sisteminin düzeleceği beklentisinin boşa çıktığı görüşü hâkim. Kurmaylar şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Fahrettin Koca’nın yerine sağlık sistemini düzeltsin diye geldi ama tablo daha kötü. Açık söyleyelim, Fahrettin Koca’yı mumla arıyoruz.”

AKP'li kurmayları; randevu sorunu, hizmete erişim güçlüğü, personel eksikliği ve yönetim zaaflarının iktidarın oluşturduğu sistem yerine Memişoğlu'na faturasını kestiği öğrenildi.

SAĞLIK ARTIK RİSKLİ BAŞLIK OLMUŞ

Parti raporlarında sağlık politikaları artık “riskli başlık” olarak değerlendiriliyor.

AKP içinden de 'oy' hesabı üzerinden, “Vatandaş hizmet alamıyor. Bunun siyasi karşılığı çok net: Oy kaybediyoruz.” yorumlarını yapıldığı öğrenildi.

AKP'li kurmaylara göre sağlık, uzun yıllar AKP’nin seçmenle en güçlü bağ kurduğu alanlardan biriydi. Bugün ise en fazla oy kaybı yaşanan başlık hâline gelmiş durumda.

BAKANLIĞA CİMER ELEŞTİRİSİ

Kulislerde öne çıkan bilgilere göre, CİMER’e yapılan şikâyetlerde Sağlık Bakanlığı başı çekiyor. AKP’liler bu tabloyu, “vatandaşın çaresizliğinin göstergesi” olarak yorumluyor. Bir kurmayın ifadesi durumu özetliyor:

“Bakanlık vatandaşa kapalı. Ne sahada ne masada iletişim var. İnsanlar derdini anlatacak muhatap bulamıyor.”

En çok eleştirilen uygulamalardan biri de devlet hastanelerinde başlatılan “ödeme bilgilendirme” mesajları oldu. Vatandaşlara, “Devletimiz sizin için şu kadar ödeme yaptı” içerikli SMS’ler gönderiliyor. Kurmaylar bu yöntemin geri teptiğini savunuyor:

Alt katta bebekler ölürken üst katta bakan başhekimle hatıra fotoğrafı çektirmiş

“Bu mesajlar vatandaşı irite eder. Oy kaybettirir. Devlet sağlık üzerinden böyle bir dil kuramaz.”

Aynı değerlendirmelerde, mesajların sosyal devlet anlayışına da zarar verdiği vurgulanıyor:

“Sosyal hukuk devletinde vatandaşın sağlık hizmetini devlet öder. Bunu mesajla hatırlatmak, maliyet hesabı yapmak doğru değil. ‘Bak sana ne kadar harcadık’ demek, devletin itibarını zedeler.”

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MEMİŞOĞLU'NUN ADI GEÇECEK Mİ?

Yaklaşan kabine revizyonu da parti içi tartışmaları körüklüyor. Birçok alanda değişim konuşulurken Sağlık Bakanlığı’nın gündeme gelmemesi rahatsızlık yaratmış durumda. Kurmaylar bu çelişkiye dikkat çekiyor:

“Sahada en çok sorun yaşanan, bakanlık sağlık. Ama kabine revizyonunda adı yok. Bu tablo parti içinde de sorgulanıyor.”

AKP’li isimler, geçmişte sağlık reformlarının seçim kazandıran en güçlü argüman olduğunu hatırlatıyor. Ancak gelinen noktada bu avantajın yitirildiği uyarısı yapılıyor. Kurmaylar net konuşuyor: