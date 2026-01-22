ADD'den CHP Lideri Özgür Özel'e 'davet' ziyareti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede ADD heyetinin Özgür Özel'i, 31 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek olan Muammer Aksoy’u Anma ve Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Takdim Töreni'ne davet ettiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri ile Genel Merkez'de bir araya geldi.

Görüşmede Bozkurt'a ADD Genel Başkan Yardımcıları Safa Yenice, Hatice Şap, Özgür Kırdar ile birlikte Genel Sekreter Durur Gök ve Genel Sayman Basri Gürsoy eşlik etti.

CHP Lideri Özgür Özel - ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt

CHP Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretin ardından, Hüsnü Bozkurt tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: