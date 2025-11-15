'40 vekilin sahte diploması var' iddiası Meclis'e taşındı: Varsa sahtekarlıklar ortaya çıkarılsın

CHP, 40 vekilin sahte diplomalı olduğu yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşındı. CHP Grupbaşkan Vekili Gökhan Günaydın, Meclis'e kanun teklifi verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 'Sahte Diploma Skandalı'na 40 milletvekilinin de adının karıştığı öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiaların TBMM'de araştırılması için CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kanun teklifi verdiğini açıkladı.

"TÜM MİLLETVEKİLLERİNİN DİPLOMASI ARAŞTIRILSIN"

Meclis'teki tüm milletvekillerinin diplomasının araştırılması gerektiğini vurgulayan CHP Grup Başkan Vekili, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

  • "Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler kamuoyunda dillendiriliyor. 40 milletvekili sahte diploma. Biz bir kanun teklifi verdik. Diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi diplomayı hangi milletvekili teslim ederse etsin, meclis başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan bu diplomanın gerçekliğini teyit etmek zorunda. Önce benimkinden başlasın. Benim diplomalarımı ve tüm mecliste bulunan milletvekillerinin diplomalarını kontrol etsin."
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın

"DÜRÜSTLÜĞÜMÜZÜ TEYİT EDELİM"

Diğer partilere de seslenen Günyadın, "Hadi gelin kanun teklifine imza" atın diyere şunları söyledi:

  • "Böylece herhangi bir milletvekilinin diploması sahte değildir açıklamasını yapsın ve kamuoyunda bu tartışmalar bitsin. Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu meclise teslim eden bir sahtekar varsa da bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın, hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim."

Öte yandan söz konusu iddialar hakkında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan geçtiğimiz ağustos ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

