10 ayda 85'inci kez! On binler iradesine Bağcılar'da sahip çıkıyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP tarafından düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri'nin 85'inci durağı Bağcılar oldu. Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingte, yurttaşlar alanı doldurarak yoğun bir katılım sergiledi.

On beş milyondan fazla oy alarak Cumhurbaşkanı Adayı seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla fitili ateşlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin son durağı İstanbul'un Bağcılar ilçesi oldu.

bagcilar.jpg
85. Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi (28 Ocak 2026)

Mart 2025'ten bu yana 85'inci kez düzenlenen mitinge yurttaşların ilgisinin yoğun olduğu görüntülendi.

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN ON BİNLERE SESLENDİ

300 günü aşkın süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlara yazdığı mektup ile seslendi.

istanbul-mayor-ekrem-imamoglu-speaks-to-supporters-at-a-political-campaign-rally-in-the-maltepe-district-for-istanbul-turkey-may-6-2023.webp
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun cezaevi hücresinde yazdığı mektup CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik tarafından yurttaşlar ile paylaşıldı.

Mektubunda İmamoğlu, İBB'nin açtığı kreşlerin engellenmeye çalışıldığını belirterek, "Kendi çocuklarınızdan utanın" ifadesine yer verdi.

"KENDİ ÇOCUKLARINIZDAN UTANIN"

"İstanbul Yenileniyor kapsamında Bağcılar-Kirazevler projemizi tamamladık. Çocukları, gençleri, emeklileri hiçbir zaman unutmadık. İBB tarihinde ilk kez öğrenci yurtları açtık. İlk kez kreşler açtık" diyen İmamoğlu şunları yazdı:

  • "Bağcılar'da 3 kreşimizi hizmete sunduk. Kreşler açıyoruz, çünkü bizim amacımız ailelerinin gelir düzeyi ne olursa olsun çocuklarımızın en iyi düzeyde hayata hazırlanmasıdır. Cumhuriyet her şeyden önce imkan ve fırsat eşitliği demektir. İlk günden beri bize kreş açtırmamak için uğraşıyorlar. Tek bir sözüm var, utanın! Kendi çocuklarınızdan utanın!"

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika | Özgür Özel Silivri'de isyan etti! "Hakkımı helal etmiyorum bu ailelerin gözyaşında boğulacaksınız"Son Dakika | Özgür Özel Silivri'de isyan etti! "Hakkımı helal etmiyorum bu ailelerin gözyaşında boğulacaksınız"

ÖZEL MİTİNG ÖNCESİ AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde, aralarında partili belediye başkanlarının da yer aldığı iki yüz kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşmasına katılarak süreci yerinde takip etti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmaye ilişkin Özel şunları söylemişti:

  • "Bu insanları içeride tutmak Mussolini’nin ön infaz yöntemidir. Dün pahalı makam aracından, evinden gelen bu suç örgütü dedikleri yapının başındaki kişi 770 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor. Neden? Deliller toplanmış. Kaçma şüphesi yok. Varsa işte ev hapsi vermiş kendince. O evinde oturuyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

