Yapay zeka kanseri teşhis etmekte 2. göz: Erken teşhiste büyük başarı

ChatGPT'nin 2022'de piyasaya sürülmesiyle yapay zekâya yönelik küresel farkındalık artmadan çok önce, bilim insanları teknolojinin tıbbi taramaları okuma kapasitesini test ediyorlardı.

Şimdi ise, bu tür araştırmalar için altın standart olarak kabul edilen, yapay zekâ destekli meme kanseri taramasını inceleyen ilk tamamlanmış randomize kontrollü çalışmanın sonuçları açıklandı.

Çalışmaya, 2021 ve 2022 yıllarında İsveç genelinde rutin meme kanseri taraması yaptıran 100.000'den fazla kadın dahil edildi. Kadınlar rastgele iki gruba ayrıldı.

Birinci grupta, radyolog görüntüleme verilerini incelemek için yapay zeka sisteminden yardım aldı. Diğer grupta ise, taramaları okumak için iki radyologun gerektiği standart Avrupa yöntemi izlendi.

Yapay zekâ grubunda kontrol grubuna kıyasla yüzde dokuz daha fazla kanser vakası tespit edildi.

Sonraki iki yıl içinde, "yapay zeka grubu"ndakilerin rutin taramalar arasında teşhis edilen kanser oranlarında %12'lik bir düşüş görüldü; bu kanserler aralık kanserleri olarak bilinir ve özellikle tehlikeli olabilir. Yanlış pozitif oranı her iki grupta da benzerdi.

Çalışmanın kıdemli yazarı, İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Kristina Lang, "yapay zeka destekli mamografinin meme kanseri tarama programlarında yaygın olarak uygulanmasının radyologların iş yükünü azaltmaya ve daha fazla kanseri erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabileceğini" söyledi. Ancak bunun "dikkatli" ve "sürekli izleme" ile yapılması gerektiğini de belirtti.

Fransız Ulusal Radyologlar Federasyonu Başkanı Jean-Philippe Masson, "Radyologun gözü ve deneyimi, yapay zekanın teşhisini düzeltmelidir" dedi.

Bazen, "yapay zeka aracı meme dokusunda aslında kanser olmayan bir değişiklik tespit edebiliyor," diye ekledi.

Masson, radyologlar tarafından yapay zekanın kullanımının Fransa'da hâlâ "deneme aşamasında" olduğunu, çünkü bu sistemlerin pahalı olduğunu ve "aşırı teşhise" yatkın olduğunu belirtti.

Yine de, çalışmada yer almayan Queen Mary Üniversitesi'nden emekli kanser tarama profesörü Stephen Duffy, yeni çalışmanın yapay zeka destekli kanser taramasının güvenli olduğuna dair daha fazla kanıt sağladığını söyledi.

Ancak, yapay zeka grubunda tarama sonrasında ortaya çıkan kanser vakalarındaki azalmanın "anlamlı olmadığını" belirtti.

2023'te yayınlanan çalışmanın ara sonuçları, yapay zekanın radyologların taramaları okumak için harcadığı süreyi neredeyse yarıya indirdiğini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2022 yılında 2,3 milyondan fazla kadına meme kanseri teşhisi konuldu ve 670.000 kadın bu hastalıktan hayatını kaybetti.