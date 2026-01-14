Krem yerine günde 2 kivi: Araştırmadan çarpıcı sonuçlar

İlginç bir şekilde, beslenmedeki küçük bir değişiklik bile ciltteki C vitamini seviyesini etkileyebilir ve işte burada kivi devreye giriyor.

Son yapılan bir araştırma , düzenli kivi tüketiminin cildin sağlığını ve sıkılığını gerçekten iyileştirebileceğini gösteriyor. Kivi özellikle C vitamini açısından zengin olmakla birlikte, antioksidanlar, karotenoidler ve lif de içerir; bunların hepsi birlikte cildin daha iyi görünmesine ve canlılığına katkıda bulunabilir. Bu da onu, cilt süreçlerini doğal bir şekilde desteklemek isteyen herkes için günlük beslenmeye basit ve lezzetli bir ek haline getiriyor.

KİVİ'NİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ - ARAŞTIRMA SONUÇLARI:

Araştırmacılar, çoğunluğu kadınlardan oluşan ve ortalama yaşı 57 olan Almanya ve Yeni Zelanda'dan 38 yetişkini sekiz hafta boyunca her gün iki altın kivi ile besledi . Her meyve yaklaşık 125 mg C vitamini içeriyor. Araştırma süresince, deneyin başında ve sonunda kan ve deri örnekleri analiz edildi.

Sonuçlar, hem kanda hem de ciltte C vitamini seviyelerinin arttığını gösterdi; bu da daha kalın, daha sıkı bir cilt ve dış tabakanın daha hızlı yenilenmesiyle ilişkilidir . Bu, besinlerden alınan C vitamininin, cildin elastikiyetini ve sıkılığını koruyan protein olan kolajenle ilgili süreçlere katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Çalışmada kontrol grubu bulunmamasına ve sadece sekiz hafta sürmesine rağmen, sonuçlar özellikle başlangıçtaki C vitamini alımı düşük olan kişiler için umut verici.

EKSİKSİZ BİR BESİN PAKETİ

Kivi , karotenoidler, lif, potasyum ve fitonutrientler ve polifenoller gibi antioksidanlar da dahil olmak üzere cilt sağlığına katkıda bulunabilecek diğer besin maddeleri açısından da zengindir .

Çilek, turunçgiller, böğürtlen ve biber gibi C vitamini açısından zengin diğer gıdaların tüketimi de cilt üzerinde benzer etkilere sahip olabilir. Önemli olan belirli bir meyve türünü seçmek değil, düzenli tüketimdir.

Sonuç olarak, kivi veya diğer C vitamini kaynaklı meyve ve sebzelerin günlük diyete dahil edilmesi, cildin daha canlı görünmesine katkıda bulunabilir ve doğal yenilenme ve kolajen süreçlerini destekleyebilir. Ve tüm iddialar bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, bu basit adımlar bitki bazlı bir diyete lezzetli ve pratik bir katkı olabilir.