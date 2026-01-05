Kıta çapında alarm: Ünlü firma bebek mamalarını toksin şüphesiyle geri çağırıyor

Bebek mamalarında zehirli madde bulunması nedeniyle Nestlé, tanınmış ürünlerinde olası kirlenme nedeniyle Nestlé, bebek mamalarını geri çağırıyor. Ebeveynlerden etkilenen ürünleri kullanmayı bırakmaları ve iade etmeleri isteniyor.

Nestlé , Bacillus cereus mikroorganizması tarafından üretilen sereulid toksininin olası varlığı nedeniyle Beba ve Alfamino bebek maması ürünlerinin bazı partilerini geri çağırma işlemine başladı .

baby-formula-recall.png

Nestlé, yaptığı basın açıklamasında , geri çağırmanın yalnızca belirli parti numaralarına ve son kullanma tarihlerine sahip ürünleri etkilediğini açıkladı. Şirket, etkilenen ürünlerin tüketimiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir hastalık veya semptomun doğrulanmadığını vurguladı. Bununla birlikte, ihtiyati bir önlem olarak şirket, ürünleri geri çağırmaya karar verdi.

Söz konusu ürünler Almanya'da satılmış olup, potansiyel olarak kontamine olmuş bir tedarikçiden gelen bir bileşen içermektedir.

ETKİLENEN ÜLKELER

• Almanya: Beba ve Alfamino ürünlerinin bazı partileri geri çağrıldı.

• Avusturya: İki parti ürününde sereulid toksini tespit edildi; resmi kurum AGES tarafından doğrulandı.

• Finlandiya, Danimarka, Romanya: Nestlé’nin ülke sitelerinde Nan serisi mamalar için geri çağırma duyuruları yayımlandı.

• Genel Avrupa: Nestlé, NAN Stage ve eşdeğer markaların bazı partilerini “ihtiyati önlem” olarak birden fazla Avrupa ülkesinde geri çağırdığını açıkladı.

bebekler-mamayi-nasil-birakir-41.jpg

Nestlé, ebeveynleri etkilenen ürünleri kullanmayı bırakmaya ve satış noktasına iade etmeye çağırıyor. Fiş olmasa bile tam para iadesi yapılacaktır. Çocuğunun sağlığıyla ilgili endişeleri olan ebeveynler, çocuk doktorlarıyla veya başka bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmelidir.

KUSURLU ÜRÜNLERE KARŞI KORUMA

Ürün geri çağırmaları, kusurlu ürünlerin yol açtığı zararları önlemek amacıyla tasarlanmıştır . Üreticiler ve perakendeciler, ürünlerin sağlık riski oluşturması veya düzenlemeleri ihlal etmesi durumunda müşterilerini uyarmak veya iade talep etmekle yükümlüdür. Şirketlerin bağımsız olarak hareket etmemesi durumunda yetkililer tarafından da geri çağırma emri verilebilir. Geri çağırma nedenleri arasında sağlık riskleri, yasal ihlaller, ürün kusurları veya tüketiciyi aldatma yer almaktadır.

