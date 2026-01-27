Kirazdan kekiğe…Hangi bitki hangi ağrıya iyi gelir?

İbuprofen ( brufen), ağrı , iltihap ve ateş tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardan biridir . Uzman beslenme ve diyetisyenin açıkladığına göre, etkili olmasına rağmen, uzun süreli kullanımda mide, böbrek ve karaciğer hasarı gibi yan etkilere neden olabilir .

Bu nedenle , iltihap önleyici ve ağrı kesici etkisi güçlü olan doğal alternatiflere , yani bitkilere giderek daha fazla ilgi gösteriliyor . Elbette, bitkiler söz konusu olduğunda, belirli ilaçlarla tedavi görüyorsanız hangi şifalı bitkileri kullanabileceğinizi sormanız gerekiyor .

BRUFEN İLE BENZER ETKİ MEKANİZMASINA SAHİP BİTKİLER

Ağrı ve iltihaplanmaya yardımcı olmak için pratikte ve araştırmalarda en sık kullanılan bitkiler ve doğal maddeleri listesi:

1. ZERDEÇAL

Zerdeçalın ana biyoaktif bileşeni , bu baharata karakteristik altın sarısı rengini veren kurkumindir.

- İltihap önleyici görevi görür ve bu nedenle ağrı hissini azaltabilir. Kurkumin özütü, genellikle günde 500-1000 miligram (mg) dozunda (daha iyi emilim için aktif bileşen olarak biber - piperin ile birlikte) takviye olarak kullanılır. Bireysel reaksiyona bağlı olarak yaklaşık 400-600 mg kurkumin, 200 mg ibuprofen ile karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olabilir.

2. LAVANTA

Lavanta sadece dekoratif ve hoş kokulu bir bitki değil; içeriğindeki maddeler hem bedeni hem de zihni yatıştırma gücüne sahip.

Lavanta sadece dekoratif ve hoş kokulu bir bitki değil; içeriğindeki maddeler hem bedeni hem de zihni yatıştırma gücüne sahip.

Uzman, "Lavanta, yatıştırıcı ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde kasları gevşetmeye ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olarak ağrıyı hafifletebilir. Çay olarak tüketilebilir veya ağrıyan kaslara masaj yapmak için baz yağa lavanta esansiyel yağı eklenebilir " diye tavsiye ediyor uzmanlar.

3. ZENCEFİL

Zencefilin ağrıyı azaltmada etkili olabilecek iki aktif maddesi vardır: gingerol ve shogaol.

- Özellikle adet sancıları ve osteoartrit için kullanılır : Günde 1-2 gram kuru zencefil veya 2-5 gram taze zencefil kökü . Çalışmalarda, günde 1,5-2 gram kuru zencefilin , özellikle adet sancıları ve osteoartrit için 400 mg ibuprofene eşdeğer bir etki gösterdiği belirtilmiştir.

4. TARÇIN

Tarçın, tıbbi özelliklerinden sorumlu olan sinnamaldehit bileşiğini içerir.

- Tarçın esansiyel yağının ana aktif bileşeni olan simaldehit , güçlü kokusu, tadı ve tedavi edici etkisinden sorumludur. İltihabı azaltır, dolaşımı iyileştirir, bu nedenle özellikle adet sancıları ve krampları için, ayrıca kas ağrıları ve artrit için de önerilir . Seylan tarçın çubuklarından yapılan çay olarak veya tentür şeklinde kullanılır.

5. SARI KANTARON

Görüşme yapılan kişinin açıkladığı gibi, St. John's wort (kantaron otu), özellikle yaralar , yanıklar ve nevralji durumlarında ağrı kesici ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir .

- Genellikle yara, yanık ve sinir iltihabındaki ağrıyı hafifletmek için harici olarak, kantaron yağı şeklinde uygulanır . Birçok ilaçla etkileşime girmesi nedeniyle, kantaron yalnızca bir uzmanın tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

6. BEYAZ SÖĞÜT KABUĞU

- Beyaz söğüt kabuğu, aspirin benzeri doğal bir madde olan salisin içerdiği için ağrıya iyi gelir ; bu madde iltihabı hafifletir ve ağrıyı azaltır .

- Çay veya özüt olarak kullanılır ve aspirine alerjisi olan kişiler için yasaktır .

7. ACI BİBER

Acı biberdeki kapsaisin ağrı reseptörlerini uyarır. Acı biberdeki kapsaisin ağrı reseptörlerini uyarır.

Mutfakta en sevilen baharatlardan biri olan acı biberler , sinirler üzerinde etki ederek onları ağrıya karşı daha az duyarlı hale getiren kapsaisin maddesini içerir.

- Acı biberde bulunan ve acılık veren aktif madde olan kapsaisin, ağrı reseptörlerini uyararak yanma hissine neden olur, ancak tekrarlanan kullanımda bu reseptörlerin hassasiyetini azaltarak ağrı kesici etki yaratır. Bu nedenle özellikle artrit, sinir ağrısı ve kas ağrısı gibi rahatsızlıklar için kullanılan ağrı kesicilerde yer alır.

8. KEKİK

- Kekik, antiseptik, antienflamatuar ve spazm çözücü etkileri olan timol ve karvakrol bileşiklerini içerir . Çay veya tentür şeklinde kullanılır .

9. KİRAZ

- Kirazlar, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip bitki pigmentleri olan antosiyaninler açısından zengindir. Sporcuların kas iyileşmesi veya artrit için kullanmaları önerilir . 240 mililitre (ml) miktarında vişne suyu içilmesi tavsiye ediliyor.

10. KARANFİL

Karanfil, güçlü bir lokal anestezik ve antiseptik olan öjenol bileşiğini içerir.

Diş ve Diş Eti Ağrıları: Öjenol maddesi, sinir iletimini geçici olarak yavaşlatarak bölgeyi uyuşturur. Bir adet karanfili ağrıyan bölgede bekletmek veya karanfil yağını bir pamuk yardımıyla uygulamak (seyrelterek) hızlı sonuç verir.

Anti-inflamatuar Etki: Sadece diş ağrısında değil, eklem iltihaplanmaları ve boğaz ağrılarında da çay olarak tüketilmesi iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

Dikkat: Karanfil yağı çok konsantre olduğu için doğrudan diş etine uzun süre temas ettirilmemelidir; tahrişe yol açabilir. Mutlaka bir taşıyıcı yağ (zeytinyağı gibi) ile seyreltilmelidir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ağrıya karşı doğal müttefikler güçlüdür ancak aynı zamanda riskler de taşırlar.

- Bitkisel preparatlar ağrı kesici etki gösterebilse de, herkes için aynı derecede güvenli olmadıklarını akılda tutmak önemlidir . Olası yan etkiler ve ilaçlarla etkileşimler nedeniyle , kullanmadan önce ve dozunu belirlemeden önce bir eczacıya veya başka bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir .