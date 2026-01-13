Hem imparatoru hem papayı öldürdü: Bugün bile can almaya devam ediyor

Medya ona "mantar katili" lakabını taktı. Avustralyalı Erin Patterson (50), 29 Temmuz 2023'te Melbourne yakınlarındaki evinde kayınpederini, kayınvalidesini, görümcesini ve kocasını öğle yemeğine davet etti. Ayrıca iki çocuğu olan ayrı yaşadığı kocası Simon Patterson'ı da öğle yemeğine davet etti. Neyse ki Simon cevap vermedi. Çünkü 24 saat içinde dört misafir hastaneye kaldırıldı ve ardından ciddi karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Üç kişi altı gün içinde hayatını kaybetti (bir vakada karaciğer nakline rağmen), bir kişi ise öğle yemeğinden yedi hafta sonra iyileşti. Erin Patterson, misafirlerine Beef Wellington, patates püresi, yeşil fasulye ve mantar ikram etmişti. Meğerse, dünyanın en zehirli mantarlarından biri olan yeşil düğme mantarını kasten misafirlerine servis etmişti, bu yüzden... bu yüzden cinayet suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, Erin Patterson’ı kasıtlı zehirleme ve üç kişinin ölümünden sorumlu buldu. Bu olay, dünyanın en ölümcül mantarlarından biri olan Amanita phalloides’in ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeşil düğme mantarı, tarih boyunca imparatorların ve papaların ölümüne yol açmış, bugün hâlâ yanlışlıkla tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğuran bir türdür. Toksinleri tat veya koku ile fark edilemez, bu yüzden en tehlikeli yanı masum görünümlü olmasıdır.

Uzmanlar, bu mantarın sadece birkaç gramının bile karaciğeri geri dönüşsüz şekilde tahrip edebileceğini, tedavi için çoğu zaman karaciğer naklinin bile yetersiz kalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Avrupa’da ve Avustralya’da halk sürekli uyarılıyor: yabani mantarları toplarken aşırı dikkatli olunmalı, bilinmeyen türler kesinlikle tüketilmemelidir.”