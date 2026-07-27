Et beni deyip geçmeyin: O hastalıkların habercisi olabilir

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Dr. Öğr. Üyesi Kaya, et benlerinin tıbbi adıyla “akrokordon” ya da “fibroepitelyal polip” olarak adlandırılan ve tamamen iyi huylu olan deri oluşumları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Genetik yatkınlık, ilerleyen yaş ve sürtünme en önemli nedenler arasında yer alsa da günümüzde metabolik ve hormonal faktörlerin de et beni oluşumunda önemli rol oynadığı biliniyor. Özellikle boyun ve koltuk altı gibi bölgelerde çok sayıda et beni bulunan kişiler metabolik hastalıklar açısından değerlendirilmelidir."