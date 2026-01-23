Egzersiz depresyon için ilaç kadar etkili olabilir mi?

Depresyon, sakatlığa yol açan ve insanların normal bir yaşam sürmesini engelleyen bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkiliyor.

Tedavi , ilaç tedavisi, psikolojik terapi, bireysel ve/veya grup destek seansları ve bu ruh sağlığı sorununu iyileştirmek için faydalı olan diğer müdahaleleri içeren çok boyutlu olmalıdır . Fiziksel egzersiz, yararlı bir tedavi yöntemi olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir ve aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alacağımız depresyon vakalarının iyileştirilmesi için dikkate alınmalıdır.

5ee31fb35542810570ec3b34.webp

Fiziksel egzersizin depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına nasıl fayda sağladığı konusunda uzmanlar hemfikir ancak egzersizin sadece bir öneri olmaktan öte, depresyon vakalarını iyileştirmek için gerçekten yararlı bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair giderek artan kanıtlar mevcut .

1366-2000.jpg

Araştırmacılar, metodolojik olarak yüksek kaliteli çalışmaları ( rastgele seçilmiş klinik denemeler ) içeren bir meta-analiz gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar, depresyon tanısı konmuş deneklerde egzersiz performansını, egzersiz yapmayan bir kontrol grubuyla karşılaştırdı.

Yaklaşık 1500 kişiden oluşan bir örneklem üzerinde yapılan bu analizin sonuçları, fiziksel egzersizin depresyona karşı güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Bu çalışmalar, egzersizi hiçbir şey yapmayan bir kontrol grubuyla karşılaştırdı ve egzersizin (özellikle müdahalelerde kullanılan orta ila yoğun aerobik egzersizin) etkisinin oldukça faydalı olduğunu buldu.

ekran-goruntusu-2023-10-14-154330.webp

Araştırmacılara göre, egzersizin depresyondan etkilenen kişiler üzerinde, hatta majör depresyon teşhisi konmuş kişilerde bile oldukça önemli bir antidepresan etkisi vardır .

Bu çalışmadan elde edilen veriler, egzersizin depresyon için kanıta dayalı bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmesini desteklemektedir.

Bu nedenle, kanaatimizce, depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına yönelik tedavi kılavuzlarına dahil edilebilir (ve edilmelidir), ancak her zaman koordineli bir şekilde çalışan sağlık ve egzersiz uzmanları tarafından önerilmeli ve denetlenmelidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

