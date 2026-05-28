47 gıda arasında tam puan aldı: En sağlıklı besin seçildi

Bilim insanları 47 farklı meyve ve sebzeyi kalori başına besin değerine göre kıyasladı. Kara lahana, ıspanak gibi popüler süper gıdaları geride bırakan su teresi, 100 üzerinden 100 puanla listenin tartışmasız birincisi oldu.

William Paterson Üniversitesi'nden araştırmacı Jennifer Di Noia, 47 meyve ve sebzeyi kronik hastalık riskini azaltmada etkili olan 17 temel besin maddesine göre puanladı. Lif, potasyum, kalsiyum, demir, A, C ve K vitaminleri gibi maddelerin 100 kalori başına düşen miktarı hesaplandı.

47 gıdanın 41'i belirlenen eşiği aşarak "güç deposu" unvanını kazandı. Ancak tam puan alan tek yiyecek su teresi oldu.

Su teresi 100 tam puanla listenin zirvesine otururken, en yakın rakibi Çin lahanası yaklaşık 92 puanda kaldı. Yıllardır süper besin olarak öne çıkan kara lahana ve ıspanak gibi gıdalar su teresinin gerisinde sıralandı. Marketlerde genellikle gözden kaçan, ucuz ve mütevazı bir yeşillik olan su teresi, sayısal olarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

Sağlıklı beslenmenin simgesi sayılan yaban mersini gibi meyveler bu sıralamada çok düşük puan aldı ya da listeye giremedi, ama bunun nedeni sağlıksız olmalarından değil.

Yaban mersininin asıl gücü olan antioksidanlar ve fitokimyasallar, araştırmada ölçülen 17 besin maddesi arasında yer almıyor.

Araştırmacı Di Noia da bu sınırlılığın altını çizdi. Puanlama sisteminin yalnızca belirlenen 17 maddeyi ölçtüğünü, bitkisel kimyasalları hesaba katmadığını belirten Di Noia, sonuçların "en iyi gıda" konusunda mutlak bir hüküm olmadığını vurguladı.

Hafif acımsı, hardalımsı ve biberli bir tada sahip olan su teresi salatalarda ve sandviçlerde çiğ olarak tüketilebilir. Çorba, omlet ve soslara pişirme işleminin sonuna doğru eklenerek de kullanılabilir. Tek dezavantajı çabuk solması. Bu nedenle satın alındıktan sonra birkaç gün içinde tüketilmesi gerekiyor.

