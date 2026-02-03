Tüm yıl boyunca tatil yapmak mı istiyorsunuz? İşte hayalleri süsleyen mini karavan

Kendilerini diğerlerinden daha maceraperest görenler, aracı bağımsız olarak seyahat edebilecekleri şekilde dönüştürme fırsatına sahipti . Japon şirketi daha da küçük bir model olan Delica Mini'yi piyasaya sürdüğünden beri , bazıları bunun için de benzer bir şey hayal etmeye başladı.

Mitsubishi Delica B

Bazıları neden olmasın diyecek. En azından ilk aşamada sevimli bir prototiple , kırsalda maceralara hazır bir kei pop - up karavanla denemeler yapmaları sadece zaman meselesiydi . Ayrıca bu kategorinin ülkede olduğu kadar başka yerlerde de sürekli büyüdüğü bir gerçek. Birkaç yıl önce Coleman'dan benzer bir fikir ortaya çıkmıştı , ancak şimdi daha resmi bir hal alıyor .

Mitsubishi bu araca Mini Active Camper adını vermiş ve fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi, gece kampı için üstünde yatak bulunan açılır kapanır bir tavanı var . Ayrıca ARB tente , opsiyonel ışık çubuğu, arazi lastikleri ve dört çeker sistemi de mevcut. Ayrıca yerden yüksekliği de 25 mm daha fazla.

Mitsubishi Delica C

Mekanik aksamına gelince, versiyona bağlı olarak 51 ila 63 beygir gücü ve 60 ila 100 Nm tork üreten turboşarjlı 3 silindirli 659 cc motorla donatılması çok muhtemel. Ancak, ilk Delica Mini karavan şu anda bir " hayal " olsa da, gerçeğe dönüşse bile sadece Japonya'yı ilgilendirecektir .