Otomobil satışlarında 2025’te rekor kırıldı: Türkiye Avrupa sonuncusu oldu

Son dönemde Türkiye’de otomobil satışları dikkat çekici biçimde yükselirken, özellikle İstanbul gibi metropollerde trafik yoğunluğu da her geçen yıl daha da artıyor. Neredeyse her sene yeni bir zirveye ulaşılan bu tabloya rağmen, paylaşılan güncel istatistikler doğrultusunda Türkiye, Avrupa genelinde hala en az otomobil satılan ülke konumunda yer aldı.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin haberine göre, geçen sene Türkiye'de 1000 kişiye düşen araç sayısı 392 oldu. Bunların 203'ü otomobilken kalanlara baktığımızda ise 83'ü motosiklet, 57'si kamyonet, 27'si traktör, 12'si kamyon, 6'sı minibüs, 3'ü otobüs, 1'i ise özel amaçlı taşıt.

1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 2024'te ise 190 idi. Bunun 203'e yükselerek 13 adet arttığı ve yeni bir rekor kırıldığı görülüyor.

AVRUPA’DA ZİRVEDEKİ ÜLKELER

Bu yükselişe rağmen Türkiye, Avrupa'da açık ara en son sırada oldu. Avrupa'da 1000 kişi başına düşen otomobil sayısının en yüksek olduğu ülke 706 ile İtalya. Onu 702 ile Lüksemburg, 647 ile Estonya, 616 ile Çekya ve 599 ile Slovenya takip ediyor. Avrupa ortalaması ise 574 otomobil olarak açıklandı.

Türkiye’nin de bulunduğu alt sıralara bakıldığında, Rusya, Letonya, Romanya ve Macaristan gibi ülkelerin Avrupa listesinde benzer şekilde gerilerde konumlandığı görülüyor.

Türkiye’de otomobil satışlarının bu denli düşük seviyelerde seyretmesinin arkasında ise herkesin tahmin edebileceği ekonomik koşullar yer alıyor.

Günümüzde otomobil sahibi olabilmek, birkaç milyon lirayı gözden çıkarmayı gerektirirken; düşen alım gücü ve yüksek vergi yükü bu süreci her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

TÜRKİYE’DE 2025’TE KAÇ OTOMOBİL SATILDI?

Kaynağa göre, 2025 yılı boyunca Türkiye’de toplam 1 milyon 141 bin 123 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışlarla birlikte ülkedeki toplam otomobil sayısı 17,37 milyona yükselirken, otomobillerin araç parkı içindeki payı yüzde 51,6 olarak kayıtlara geçti. Kalan 48,4'lük kısmı kamyonet, motosiklet, traktör, otobüs, minibüs vb. taşıtlar oluşturdu.

Otomobillerin yaş dağılımına bakıldığında ise 0-5 yaş yani yeni araçların payının yüzde 27,35 olduğunu görüyoruz. 6-10 yaş yüzde 17,70, 11,15 yaş yüzde 18,01, 16-20 yaş yüzde 10,56 iken, 21 yaş ve üzeri ise yüzde 26,39 olarak belirtildi.

Buna göre her dört otomobilden birinin çok eski olduğunu söyleyebilmek mümkün.

0–5 yaş: %27,35 6–10 yaş: %17,70 11–15 yaş: %18,01 16–20 yaş: %10,56 21 yaş ve üzeri: %26,39

EN GENÇ OTOMOBİLLER BU ÜLKELERDE

Türkiye’de ortalama otomobil yaşı 14,2’ye ulaşmış durumda. Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada ise Türkiye, bu alanda sondan dördüncü sırada yer alıyor. İspanya 14,5, Romanya 15,6, Yunanistan 17,3 ile Türkiye'nin hemen arkasında yer alıyor.

Avrupa ortalaması 12,7 iken Lüksemburg, Avusturya ve Danimarka ise en genç otomobillerin olduğu ülkeler arasında öne çıkıyor.