Dev otomotiv firmasında deprem: Hemen değiştirdiler

Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Toyota Motor Corporation, açıkladığı son mali verilerle gündeme gelirken, şirketten üst yönetimi ilgilendiren dikkat çekici bir adım geldi.

Üç aylık dönemde kârında yüzde 43’lük düşüş bildiren Toyota, aynı zamanda mali işler direktörü Kenta Kon’un nisan ayı itibarıyla CEO ve başkanlık görevlerini üstleneceğini duyurdu.

TOYOTA’DA CEO DEĞİŞİMİ

Toyota bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Kenta Kon, Nisan ayında görevini devredecek olan Koji Sato’nun yerini alacak. Haziran ayında hissedar onayı beklenen Kon, otomatik sürüş dahil olmak üzere farklı alanlarda edindiği tecrübeyle tanınıyor. Toyota, Kon’un özellikle şirket kârlılığını artırmaya yönelik uzmanlığı nedeniyle bu göreve getirildiğini vurguladı. Yönetim değişikliği sonrası Toyota hisseleri yüzde 2 yükseldi.

SATO: BU BİR VİTES DEĞİŞİMİ

Görevi devreden Koji Sato, yönetim değişikliğini Toyota’nın dönüşüm sürecinde bir “vites değişimi” olarak tanımladı.

Sato, Toyota’nın başkan yardımcısı olarak şirkette kalmaya devam edecek. Ayrıca Ocak ayından itibaren Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA) başkanlığını üstlenecek ve Japon İş Federasyonu Keidanren’deki görevini sürdürecek. Sato, sektör dönüşümünün aciliyeti nedeniyle CEO’luk görevini devretmenin daha doğru olacağını ifade etti.

TOYOTA’NIN KÂRI NEDEN DÜŞTÜ?

Toyota ve diğer Japon otomotiv üreticileri, artan hammadde maliyetleri ve ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin baskısı altında. Şirket, tarifelerin geçen yıl faaliyet kârını yaklaşık 1,45 trilyon yen (402,7 milyar TL) azaltıcı etki yaptığını açıkladı.

Ekim-Aralık çeyreğinde Toyota’nın grup kârı 1,25 trilyon yene (347,2 milyar TL) gerilerken, dokuz aylık toplam kâr yüzde 26 düşüşle 3,03 trilyon yen (841.5 milyar TL) oldu.

SATIŞLAR ARTIŞTA, KÂR BASKI ALTINDA

Kâr gerilese de Toyota’nın satışları yükselmeye devam ediyor. Dokuz aylık dönemde gelirler yaklaşık yüzde 7 artarak 38 trilyon yene (10,55 trilyon TL) ulaştı. Küresel araç satışları da 7,3 milyon adede çıktı.

Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında artış kaydedildi. Şirket, mali yıl geneli için 3,57 trilyon yen (991 milyar TL) kâr öngörüsünü korurken, bu rakam geçen yıla göre yüzde 25 düşüş anlamına geliyor.