Ziynet Sali ayakta durmakta zorlandı! Konserde yaşananlar gündem oldu

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Kalbim Tatilde, Bozulmuş Kalbim, Yara, Bana Söyle, Efkarım Var gibi parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ziynet Sali, İstanbul Vadi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirdiği konser sırasında duygusal anlar yaşadı. Kameraya yansıyan o anlarda ünlü sanatçının ayakta durmakta bile güçlük çektiği görüldü.