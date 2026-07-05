Ziynet Sali ayakta durmakta zorlandı! Konserde yaşananlar gündem oldu
İstanbul Vadi Açık Hava Sahnesi’nde konser veren Ziynet Sali yakın zamanda kaybettiği dostu Alexi’yi anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanatçıya destek mesajı yağdı.
Ziynet Sali’nin konserinde ağladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konser olağan akışında devam ederken Sali'nin bir anda hıçkırarak ağlamaya başlaması hayranlarını da şaşırttı.
Kalbim Tatilde, Bozulmuş Kalbim, Yara, Bana Söyle, Efkarım Var gibi parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ziynet Sali, İstanbul Vadi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirdiği konser sırasında duygusal anlar yaşadı. Kameraya yansıyan o anlarda ünlü sanatçının ayakta durmakta bile güçlük çektiği görüldü.
Sevilen şarkılarını seslendirmek için hayranlarıyla İstanbul Vadi Açık Hava Sahnesi’nde bir araya gelen Sali, repertuarındaki şarkılarını seslendirirken yakın zamanda kaybettiği dostu Alexi’yi hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından ünlü sanatçıya binlerce destek mesajı yağdı.
Hayranlarının alkışlarla teselli etmeye çalıştığı ünlü sanatçı, kendini toparlamak için çaba harcadı.
Konuşmakta zorlanan Sali, gökyüzünü işaret ederek, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine... 'Siz çok iyiydiniz' diyordur" dedi.