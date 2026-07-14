Zeki Alasya iddiası ortalığı karıştırdı! Melek Baykal'dan sert çıkış

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Ama bunun yerine beni hiç yapmadığım şeylerle itham etmen, hem beni hem de sevenlerimi derinden incitti. Lütfen bundan sonra adımı da mesleki kariyerimi de bir daha ağzına alma. Benim amacım seni kırmak ya da incitmek değil; ancak söylediğin sözler ve gerçeği yansıtmayan beyanların beni derinden rahatsız etti ve üzdü. Keşke gündem yaratmaya değil, sanat üretmeye emek verseydin."