Zeki Alasya iddiası ortalığı karıştırdı! Melek Baykal'dan sert çıkış
Akasya Durağı oyuncusu Balamir Emren'in, Zeki Alasya ile Melek Baykal hakkındaki iddiası tartışma yarattı. Baykal, iddiaları yalanlayıp Emren'e sert sözlerle tepki göstererek, "Adımı bir daha ağzına alma" dedi.
2008-2012 yılları arasında ekranlarda izleyiciyle buluşan Akasya Durağı dizisinde "Mert" karakterini canlandıran Balamir Emren'in yıllar sonra yaptığı açıklamalar gündem olurken, Melek Baykal iddialara sert sözlerle yanıt verdi.
Katıldığı bir programda dizi setine ilişkin açıklamalarda bulunan Balamir Emren, "Taksici Melahat" karakterine hayat veren Melek Baykal hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Emren, sabahları Baykal'ı görünce enerjisinin düştüğünü söylerken, merhum oyuncu Zeki Alasya ile Baykal'ın ilk sezonun ardından konuşmadıklarını hatırladığını öne sürdü.
Emren'in sözlerinin ardından dizide "Ali Kemal" karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.
Ortaya atılan iddiaların ardından, 2015 yılında hayatını kaybeden Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alasya, eşi ile Melek Baykal arasında hiçbir zaman bir küslük yaşanmadığını belirtti.
Jülide Alasya açıklamasında, Zeki Alasya ile Melek Baykal'ın uzun yıllara dayanan dostluğuna vurgu yaparak, son günlerde gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yıllarca süren dostluğun sansasyonel söylemlerle gölgelenmeye çalışıldığını belirten Alasya, bu durumun hem gerçeğe hem de Zeki Alasya'nın hatırasına haksızlık olduğunu söyledi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Melek Baykal da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Emren'in açıklamalarına tepki gösteren usta oyuncu, kendisini sevmemiş ya da birlikte çalışmaktan mutlu olmamış olabileceğini anlayışla karşıladığını ancak yıllar sonra gerçeği yansıtmayan iddialarla gündem oluşturulmasını doğru bulmadığını dile getirdi.
Baykal, Zeki Alasya ile arasında sorun varmış gibi gösterilmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Beni sevmeyebilirsin, benimle çalışmaktan mutlu olmamış olabilirsin. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Ama aradan 15 yıl geçtikten sonra çıkıp 'Zeki'yle arası kötüydü' diyerek, birkaç gazete haberi uğruna gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunmaya gerçekten değer mi, bilmiyorum. İsterdim ki seninle oturup sanatı konuşalım; oynadığın tiyatro oyunlarını, yer aldığın sinema filmlerini ve televizyon dizilerini konuşalım. Birbirimizin sanatına katkı sunalım.
Ama bunun yerine beni hiç yapmadığım şeylerle itham etmen, hem beni hem de sevenlerimi derinden incitti. Lütfen bundan sonra adımı da mesleki kariyerimi de bir daha ağzına alma. Benim amacım seni kırmak ya da incitmek değil; ancak söylediğin sözler ve gerçeği yansıtmayan beyanların beni derinden rahatsız etti ve üzdü. Keşke gündem yaratmaya değil, sanat üretmeye emek verseydin."