Yıllara meydan okuyan Hale Soygazi'den olay paylaşım!
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hale Soygazi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu 75 yaşındaki sanatçının fit görünümü takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
Türk sinemasının zarif oyuncularından Hale Soygazi son görüntüsüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan ''Oh olsun'' filmi ile hafızalara kazınan Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen adeta zamanı meydan okuyan fit görüntüsüyle hayranlarından tam puan aldı.
Zerafetiyle ön plana çıkan usta isim son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, takipçileri ile gündelik hayatına yönelik detayları sık sık paylaşıyor.
Sosyal medyada ve verdiği röportajlarda sık sık sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini dile getiren ünlü ismin son paylaşımına yorum yağdı.
Yıllara meydan okuyor', 'Hiç yaşlanmıyor', 'Yıllar onu teğet geçiyor' gibi çok sayıda yorum alan Soygazi’nin ekranlara yeniden dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.